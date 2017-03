"Die Pierre M. Krause Show" mit Ulrich Walter und den Mighty Oaks / Dienstag, 4. April 2017, 23:30 bis 23.55 Uhr, SWR Fernsehen (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Ulrich Walter, Physiker und Inhaber des Lehrstuhls fürRaumfahrttechnik an der Technischen Universität München, hat zehnTage auf der internationalen Raumstation ISS verbracht. Er erklärt,warum es im russischen Teil der ISS am lustigsten ist und was es beimSex im Weltraum zu beachten gilt.Die Mighty Oaks hatten ihren Durchbruch 2014 mit dem Album "Howl"und traten unter anderem beim SWR3 New Pop Festival in Baden-Badenauf. Jetzt sind sie mit ihrem neuem Album "Dreamers" auf Tour. Siepräsentieren live ihren aktuellen Hit "Be With You Always".Neue Reihe: "Pierre M. Krause inTeam" Wer arbeitet hinter denKulissen der erfolgreichsten und einzigen Latenight-Show im SWRFernsehen? In einer neuen Reihe lernt Moderator Pierre M. Krause inloser Folge die Mitglieder seines Teams näher kennen und begleitetsie bei ihren Hobbies. Den Auftakt macht Praktikant Michi. Er fordertSportskanone Pierre M. Krause zum Tischtennis heraus.Vielseitiger ModeratorPierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "HaraldSchmidt Show". Er führt regelmäßig durch das "SWR3 New Pop Festival"in Baden-Baden und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag dieWahrheit" zu sehen, sowie in der Reihe "Krause kommt!". Seit mehr alszehn Jahren moderiert er die "SWR3 latenight", die seit 2016 "DiePierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" heißt. Für die Sendung"TV-Helden" wurde er bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis gekrönt.Zudem hat er das Buch "Hier kann man gut sitzen - Geschichten aus demSchwarzwald" verfasst."Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight", dienstags, 23:30 Uhrim SWR Fernsehen.Weitere Informationen"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" - auch bei Facebook,Youtube und Twitter. Außerdem sind die Sendungen in der SWR Mediathekunter www.SWRmediathek.de und unter www.SWR3.de/comedy/latenight/ zusehen.Fotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Bruno Geiler, Telefon 07221 929 23273,bruno.geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell