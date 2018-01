"Die Pierre M. Krause Show" - Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis 2018

Baden-Baden (ots) -"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" Chancen aufAuszeichnung in der Kategorie "Beste Unterhaltung Late Night" /Verleihung am 26. Januar in Köln"Die Pierre M. Krause Show" gehört zu den bestenUnterhaltungsformaten, die für den Deutschen Fernsehpreis 2018nominiert wurden. Mitten aus dem Schwarzwald präsentiert ModeratorPierre M. Krause eine Latenightshow, wie es sie im deutschenFernsehen kein zweites Mal gibt. Im Baden-Badener Studio kommenprominente Talkgäste und angesagte Musik-Acts zusammen, dazu gibt esschräge Filmclips und schlagfertige Kommentare. Bereits zu Gast warenzum Beispiel die amerikanische Sängerin Anastacia, Entertainer GuildoHorn oder Comedian Carolin Kebekus. Seit über zehn Jahren ist PierreM. Krauses SWR Latenightshow ein Publikumserfolg."Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" ist eineEigenproduktion des Südwestrundfunks. Ausführender Produzent istThorsten Hubrich, die Redaktion liegt bei Jan Wirschal.Vergeben wird der Deutsche Fernsehpreis am 26. Januar 2018 inKöln.Fotos zum Film über http://www.ARD-Foto.dePressekontakt:Grit Krüger, Tel.: 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell