"Die Pierre M. Krause Show" mit Abdelkarim und Musik von Imany 21. März 2017, 23.30 Uhr, SWR Fernsehen (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Ist er nun ein deutscher Marokkaner? Oder ein marokkanischerDeutscher? Oder gar Bielefelder? Egal, denn eines ist Abdelkarim aufjeden Fall: wahnsinnig lustig. Abdelkarim tritt regelmäßig inTV-Sendungen wie der "heute show" oder der "Anstalt" auf, seineeigene Sendung "Standupmigranten" lief mehrere Staffeln lang inEinsPlus.Der gefeierte Stand-up-Comedian ist in diesem Jahr nach seinemmehrfach preisgekrönten Programm "Zwischen Ghetto und Germanen" mitseinem neuen Programm "Staatsfreund Nr.1" unterwegs. Irgendwozwischen Comedy und Kabarett hat er sich zu einem der angesehenstenComedians des Landes hochgespielt und erklärt Moderator Pierre M.Krause, was ein "Deeskalations-Nafri" ist.Imany hatte 2016 mit "Don´t Be So Shy" ihren ersten großen Hit,sie trat unter anderem beim "SWR3 New Pop Festival" auf, jetzt istsie mit einem neuem Album am Start: Sie präsentiert live in derPierre M. Krause Show ihren aktuellen Hit "Silver Lining (Clap yourHands)".Schicksalswahlen im SaarlandTrump? Brexit? Die Bundestagswahl im September? Es gibt Wahlen,die das Schicksal der Welt beeinflussen. Aber eine geriet dabei fastin Vergessenheit: die Landtagswahl im Saarland. JournalistenlegendePierre M. Krause hat sich in einem mehrmonatigen Roadtrip durch dasSaarland investigativ den Bewohnern dieses rätselhaften Landstrichesgenähert. Und findet Antworten auf Fragen, die vor ihm niemandgestellt hat.