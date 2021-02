Pierer hat bei Leoni von fünf auf zehn Prozent aufgestockt

Weitere Suchergebnisse zu "SHW":

WIEN/MATTIGHOFEN/NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der oberösterreichische Motorrad-Hersteller Pierer Mobility AG hat seine Beteiligung an dem angeschlagenen Nürnberger Autozulieferer Leoni von fünf auf zehn Prozent aufgestockt.



Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Pflichtmitteilung hervor. Pierer Mobility ist vor allem für die Marke KTM bekannt und gehört mehrheitlich dem Unternehmer Stefan Pierer. Das Leoni-Paket ist an der Börse rund 40 Millionen Euro wert. Stefan Pierer hält über seinen Rennsport-Zulieferer Pankl auch die Mehrheit an SHW ./stf/APA/he