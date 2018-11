Pier 1 Imports: Pleite oder Chance?

Der Kurs der Aktie Pier 1 Imports stand am 06.11.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse New York bei 1,62 USD. Der Titel wird der Branche "Homefurnishing Einzelhandel" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Pier 1 Imports beträgt bezogen auf das Kursniveau 7,84 Prozent und liegt mit 0,34 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (8,18) für diese Aktie. Pier 1 Imports bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Pier 1 Imports von 1,62 USD ist mit -33,33 Prozent Entfernung vom GD200 (2,43 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 1,65 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -1,82 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Pier 1 Imports-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 15,06 ist die Aktie von Pier 1 Imports auf Basis der heutigen Notierungen 63 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Retail - Discretionary" (41,05) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".