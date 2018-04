Pier 1 Imports Aktie: Schlechte Zeiten voraus!

Mit seinen jüngsten Quartalszahlen enttäuschte Pier 1 Imports auf ganzer Linie. Die Nettoeinnahmen sind von 26,6 Millionen USD im Vorjahr auf nur noch 15,1 Millionen USD gesunken. Damit liegt das Unternehmen überdeutlich unter den Erwartungen der Analysten. Dass künftig keine Dividende mehr gezahlt werden soll, streut noch zusätzlich Salz in die Wunde. Der Konzern gab jedoch an, bereits an einem Plan ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.