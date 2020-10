Piedmont Lithium: Nächstes Ziel: Gapschluss!

Glücklich dürften sich bei der Piedmont Lithium-Aktie jene Anleger schätzen, die den Wert in den vergangenen Tagen verkauft haben. Sie taten dies in einen ebenso steilen wie wenig belastbaren Anstieg hinein. Der Hype begann am 17. September mit einem Anstieg auf 11,70 US-Dollar.

Fortgesetzt wurde er am Folgetag mit einer gewaltigen Kurslücke zwischen 11,70 und 26,80 US-Dollar. In der Spitze ...



