Piedmont Lithium: Blick in die Zukunft verspricht Spannung pur!

Nach Teslas Battery Day und dem Bekanntwerden der zunächst auf fünf Jahre ausgelegten Kooperation zwischen Piedmont Lithium und Tesla schoss die Aktie an den Börsen nach oben. Weil Piedmont Lithium nun ein eigenes Gebiet in North Carolina besitzt, auf dem derzeit Lithium-Vorkommen erschlossen werden, ging man jetzt – nach Australien – auch in den USA an die Börse. Mit dem Ziel, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung