Piedmont Lithium Aktie: Wem gehört das Land?

Es ist ganz interessant, auch in die „SEC Filings“ von Piedmont Lithium Limited (kurz „Piedmont Lithium“) zu schauen. Denn bei den Meldungen für die US-Börsenaufsicht SEC wird üblicherweise Klartext geschrieben. So finden sich im jüngsten SEC Filing von Piedmont Lithium zum Beispiel Angaben zu den Liegenschaften des Unternehmens in North Carolina, für das Minenrechte bei Piedmont Lithium liegen. Bekanntlich ist dieses ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung