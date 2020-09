Piedmont Lithium Aktie: Tesla Phantasie!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Das Unternehmen Piedmont Lithium stellt klar: Man habe ein eigenes Gebiet („100%-owned“) in den USA, genauer gesagt in North Carolina, bei dem ein Lithium-Vorkommen erschlossen wird – so der Plan. Das Ziel ist nicht weniger als dieses: Piedmont Lithium will ein strategischer Anbieter von Lithium Hydroxid und anderen Chemikalien für Elektro-Autos und Speichertechnologien (Batterien) in den USA werden. Wenn das klappt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



