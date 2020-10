Piedmont Lithium Aktie: Neuer Bericht ist da!

Da ist er – der neue Bericht von Piedmont Lithium Limited (kurz „Piedmont Lithium“). In dem zum Ende der Handelswoche veröffentlichten „September 2020 Quarterly Report“ fällt der Blick auf die Zahlen natürlich ernüchternd aus. Denn es wird natürlich noch kein Cash Flow aus operativem Geschäft erzielt – das Unternehmen erschließt bekanntlich ein Lithium-Vorkommen in den USA. Und bei dem Vorkommen im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



