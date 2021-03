Piedmont Lithium-Aktie: Konsolidierung im Gange!

Piedmont Lithium-Aktie: das Lithium-Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung des Lithium-Projekts in North Carolina. Am 07.04.21 steht eine Aktionärsversammlung an. Die fundamentale Situation hat sich aus kurzfristiger Sicht etwas verschlechtert. Zudem haben sich die Prognosen bezüglich des Umsatzwachstums nach unten entwickelt. Schaut man sich die Analystenschätzungen an, so findet sich ein mittleres Kursziel bei etwa 53,00 EUR.

Das ist sogar noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung