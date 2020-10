Piedmont Lithium Aktie: Ganz schön was los!

Ganz schön was los war zuletzt bei Piedmont Lithium – was sich auch am sehr, sehr volatilen Aktienkurs zeigte. Es passiert ja auch nicht alle Tage, dass ein Rohstoff-Explorer wie Piedmont Lithium – der gerade ein Vorkommen entwickelt bzw. das vorhat – ein Lieferabkommen mit einem bekannten Namen wie Tesla abschließt. Genau das ist geschehen, woraufhin der Aktienkurs bekanntlich erstmal explodierte. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung