Pictet Water P-Aktie: Der Höhenrausch ist weggespült!

Die Pictet Water P-Aktie hat seit Jahresbeginn eine rasante Talfahrt hinter sich. Die vergangene Börsenwoche schloss das Papier an der Luxemburger Börse mit 477,60 Euro ab. Am 31.12 hatte die Aktie noch bei 535,10 Euro notiert. Der Verlust seither beträgt demnach 10,8 % – ein Wert, der Anlegern in den Spezialfonds zum Thema Wasser die Schweißperlen auf die Stirn getrieben haben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung