Pictet: Meta-Anlagen

Januar 2022 – Das Metaversum eröffnet eine ganz neue Welt von Anlagemöglichkeiten in den Bereichen Social Media, E-Commerce, Fernunterricht und Telearbeit.

Lust auf einen kleinen Spaziergang an der Seine an einem lauen Sommertag? Nun ist aber Winter und Sie wohnen nicht in Paris – doch das ist kein Hinderungsgrund. Willkommen in der Welt des Metaversums, einem Phänomen, das die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung