Pictet Group zieht in den „Leuenhof“ beim Paradeplatz

Zürich (awp) - Die Genfer Privatbank-Gruppe Pictet zieht in Zürich an den Paradeplatz. Das Institut verlegt seine Niederlassung in der Limmatstadt an die Bahnhofstrasse 32, in den sogenannten "Leuenhof". Damit residiert die Genfer Bank künftig in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Bankgrössen der Stadt.

Die Liegenschaft werde derzeit umfassend saniert und werde danach über eine moderne Gebäudetechnologie verfügen, teilte die mit der Abwicklung ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten