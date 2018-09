Pictet mit Gewinnsprung im ersten Halbjahr

Genf (awp) - Die Genfer Privatbank Pictet hat im ersten Halbjahr 2018 erneut einen Gewinnsprung erzielt. Der Geschäftserfolg stieg um 31 Prozent auf 418 Millionen Franken und der Konzerngewinn um 30 Prozent auf 321,3 Millionen.

Beim Betriebsertrag erzielte das Institut ein Plus von 14 Prozent auf 1,37 Milliarden Franken, wie das Geldhaus am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Die verwalteten Vermögen

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten