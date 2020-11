Pictet: Barometer Oktober 2020 – Positive Signale, aber die Alarmglocken läuten

Die wirtschaftliche Aktivität hat in den USA und Europa zugenommen, am stärksten jedoch in China. Unseren Echtzeitindikatoren zufolge ist das Land wieder zum Vor-Krisen-Niveau zurückgekehrt.1

Auch wenn die geldpolitischen Impulse der Zentralbanken zurückgefahren werden, reichen sie immer noch aus, um die Nachfrage vorerst zu stützen.

Das heisst aber nicht, dass alles rosig ist.

Investoren müssen sich in den kommenden Monaten auf einige ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung