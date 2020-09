Picstagraph: Plattform für Foto- und Video-Begeisterte startet mit DAZN und MAKE-A-WISH Deutschland

Mainz, Deutschland (ots/PRNewswire) - Picstagraph, eine neue Social Media Plattform aus Deutschland für Foto- und Video-Begeisterte, startet bereits jetzt Testkampagnen mit namenhaften Unternehmen wie dem Sport-Streaming-Service DAZN und der gemeinnützigen Organisation MAKE-A-WISH Deutschland. Beide veranstalten eigene kreative Foto- und Videowettbewerbe auf der Plattform.Im Rahmen der UEFA Champions League & Europa League ist das Ziel der DAZN-Kampagne, alle Fußballfans mit ihren besten Fußball-Fan-Bildern von unterwegs oder zu Hause aus in einem Wettbewerb zu vereinen. Durch die öffentliche Galerie im Wettbewerb erschafft DAZN trotz Stadionverbot während der Corona-Pandemie eine Fanatmosphäre.Auch MAKE-A-WISH Deutschland nutzt das Format des Wettbewerbs für sich, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und Spenden zu generieren und wird dabei von Sponsoren unterstützt. Die gemeinnützige Organisation erfüllt schwerkranken Kindern ihre innigsten Herzenswünsche. Deshalb möchte MAKE-A-WISH in ihrem Wettbewerb Bilder der schönsten Glücksmomente sehen, da diese genau das sind, was die Organisation den Kindern ermöglicht.Die Picstagraph Gründer Marc Aurel Bopp & Maximilian Schlosser aus Mainz sind stolz, bereits in dieser frühen Phase in Unternehmenskreisen Akzeptanz zu erfahren und sich zu etablieren. Der Fokus liegt nun hauptsächlich darauf, eine große Community von Foto- und Video-Begeisterten auf der Plattform zu vereinen.Informationen zu Picstagraph"Picstagraph" steht als neue App seit Januar 2020 im Google Play Store und Apple Store zum Gratis-Download bereit, kann aber auch im Web genutzt werden. Auf der optisch modernen, aufgeräumten Plattform kommen Foto- und Video-Begeisterte Menschen zusammen, die ihre kreativsten Aufnahmen miteinander teilen. Kern der Plattform sind internationale Foto- und Videowettbewerbe, die von Unternehmen und Prominenten veranstaltet werden, um die besten Momente der Community zu unterschiedlichen Themen zusammenzubringen. Dabei können sich die User auf Preise in Form von Geld, Produkten, Gutscheinen oder Meet & Greet's freuen.Picstagraph hat sich hier darauf spezialisiert, zusammen mit Unternehmen passende Themen zu finden, die sowohl zu den aktuellen Marketingmaßnahmen passen als auch bei der Zielgruppe für hohe Interaktion sorgen. Hierbei steht Reichweite, Branding und "User Generated Content" (UGC) im Vordergrund.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1248548/DAZN.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1248550/Make_A_Wish.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1248549/Picstagraph_Logo.jpg Pressekontakt:Picstagraph GmbHDekan-Laist-Straße 3255129 Mainz-HechtsheimMarc Aurel BoppCo-Founder & CEOTel.: +49 162 / 4947119E-Mail: marc.bopp@picstagraph.comMaximilian SchlosserCo-Founder & COOTel.: +49 173 / 6226135E-Mail: maximilian.schlosser@picstagraph.comOriginal-Content von: Picstagraph GmbH, übermittelt durch news aktuell