Pico Far East: Wie reagieren Sie darauf?

Pico Far East, ein Unternehmen aus dem Markt "Telekommunikationsdienste", notiert aktuell (Stand 22:32 Uhr) mit 1.29 HKD ein wenig im Plus (+0.26 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Pico Far East auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -53,66 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt Pico Far East damit 39,88 Prozent unter dem Durchschnitt (-13,78 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt -15,32 Prozent. Pico Far East liegt aktuell 38,34 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 6,21 und liegt mit 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: ) von 32,18. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Pico Far East auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Pico Far East weist derzeit eine Dividendenrendite von 10,47 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("") von 2,82 %. Mit einer Differenz von lediglich 7,64 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.