Pico Far East: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Kurs der Aktie Pico Far East stand am 25.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 3,21 HKD. Der Titel wird der Branche "Werbung" zugerechnet.Unser Analystenteam hat Pico Far East auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Pico Far East. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Pico Far East daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Pico Far East von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

