Picnic kommt jetzt auch samstags vorbei (FOTO)

Düsseldorf/Mönchengladbach (ots) -- Picnic greift Feedback von Kunden auf und bietet ab sofort auchSamstagszustellung an- Belegschaft wurde für die Samstagslieferung weiter ausgebaut- Einkauf bei Picnic dank optimierter Lieferkette und täglichüberprüften Preisen besonders günstigAb diesem Wochenende können Kunden des Online-Supermarkts Picnicihren Einkauf auch samstags in Empfang nehmen. Picnic greift mit derSamstagszustellung den Wunsch vieler Kunden auf. Insbesondere fürBerufstätige wird damit der Wochenendeinkauf dank der Bestellung überdie Picnic-App und durch die minutengenaue Zustellung noch bequemer."Die Samstagszustellung steht auf der Wunschliste unserer Kundenschon seit dem Start weit oben", sagt Frederic Knaudt aus demGründerteam von Picnic in Deutschland. "Um diese zu ermöglichen,mussten wir nicht nur die Logistik anpassen, sondern auch unsereBelegschaft erweitern. Wir freuen uns, dass Picnic-Kunden jetzt auchfür ihren Wochenendeinkauf nicht mehr selbst zum Supermarkt fahrenmüssen, sondern alles bequem zu Hause in Empfang nehmen können."Picnic beschäftigt aktuell 90 Shopper, die individuelleBestellungen im Picnic Fulfillment-Center für die Zustellungvorbereiten. Rund 110 Runner in Milchmannschürzen bringen dieBestellungen mit Picnic E-Vans zu den Kunden in Kaarst, Neuss,Meerbusch, Düsseldorf-Oberkassel und Mönchengladbach.Da Picnic keine stationären Supermärkte betreibt und dieLogistikkette für Online-Bestellungen und die tägliche Zustellungstark optimiert ist, kann das Unternehmen auch im Vergleich zuanderen Einzelhändlern besonders niedrige Preise für Lebensmittel undProdukte des täglichen Bedarfs anbieten. Um Lebensmittelabfälle - unddamit weitere unnötige Kosten - zu vermeiden, werden Produkte immernur in den Mengen beschafft, in denen sie von Kunden auch tatsächlichbestellt wurden. Picnic überprüft über Datenbanken und Agenturentäglich die Preise für angebotene Lebensmittel und stellt so sicher,dass Kunden nur den jeweils niedrigsten Preis für ihre Einkäufebezahlen. Dank der kostenlosen Zustellung sparen Picnic-Kunden nochweitere Kosten, und der Einkauf wird auch im Vergleich zum Einkauf imSupermarkt nicht nur bequemer, sondern auch günstiger.Über Picnic:Der Online-Supermarkt Picnic wurde 2015 in den Niederlandengegründet - mit dem Ziel, die Lieferung von Lebensmitteln onlineeinem breiten Kundenspektrum zugänglich zu machen und Kosten fürVerbraucher zu reduzieren. Hinter dem Konzept stehen Joris Beckers,Frederik Nieuwenhuys, Michiel Muller und Gerard Scheij, die sichbereits in der Vergangenheit als erfolgreiche Unternehmer einen Namengemacht haben. Das Gründerteam in Deutschland mit Sitz in Düsseldorfbesteht aus Frederic Knaudt, Arthur Oesterle und Manuel Stellmann,die ebenfalls auf langjährige Erfahrung im Bereich Lebensmittel undUnternehmensentwicklung zurückblicken können.