Picmentum App verwandelt Fotos in echte Wandbilder - und erweckt sie mit Augmented Reality zum Leben (VIDEO)

Mannheim/Hamburg (ots) -Viele unserer schönsten Momente aus Alltag und Urlaub speichernwir mittlerweile in Form von digitalen Fotos auf unseren Smartphones.Mit der iOS-App Picmentum werden diese Fotos zu individuellenWandbildern. Dank innovativer Augmented Reality Funktionen könnenBilder vor der Bestellung zuhause live getestet - und anschließendsogar zum Leben erweckt werden.Ein im Urlaub aufgenommener Sonnenuntergang über dem Meer. EinSchnappschuss der Enkel, die im Garten spielen. Ein Foto vom Hund,wie er gerade nach einem Leckerli schnappt.Es gibt so viele Fotos, die viel zu schade dafür sind, als Bits &Bytes digitalen Staub anzusetzen. Viel besser würden sie sich an dereigenen Zimmerwand machen - im Wohn-, Ess- oder Arbeitszimmer. Aberwie geht das eigentlich?Picmentum ist eine kostenlose App für das iPhone und ab sofortauch auf dem iPad verfügbar. In wenigen Schritten lassen sich dieeigenen Lieblingsbilder bestellen - vom Quixit Miniprint bis hin zumindividuellen Großformat. Ausbelichtet auf hochwertigem Fotopapier,kaschiert unter Acrylglas oder gedruckt auf strukturierter Leinwand -Anwender können stets auf höchste Qualität aus dem preisgekröntendeutschen Fachlabor vertrauen.Die neue Version von Picmentum ist mit einem einzigartigenAugmented Reality Modus ausgestattet. Jeder Picmentum Print kanndirekt über die App mit einem Video oder Live Photo verknüpft werden.Wird die Kamera anschließend auf den Print gerichtet, wird das Motiverkannt und der entsprechende Clip direkt darauf abgespielt - sogarmit Ton.Jens Dämgen von der Firma Cocologics, die auch die bekannte mobileFoto-Suite ProCamera entwickelt: "Mit Picmentum wird aus digitalreal. Doch mit AR können die statischen Wandbilder sogar lebendigwerden. Ob Kindergeburtstag, Ski-Abfahrt oder der erste Tanz desBrautpaares - interessante Motive finden sich überall und dieEinsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt."Der AR-Modus bietet außerdem die Möglichkeit bereits vor derBestellung das eigene Bild "digital aufzuhängen", um die ideale Größeund die richtige Stelle an der Wand zu finden.Webseite: www.picmentum-app.comApp Store: http://ots.de/asbVeFYouTube: https://youtu.be/B2Ubajm6UZ8