Pickup-Version des KODIAQ wird SKODA Azubi Concept Car 2019 (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- 35 Nachwuchskräfte bauen spektakuläre Studie und setzen dieTradition des Azubi Cars fort- Jährlich durchgeführtes Praxisprojekt demonstriert bereits seit2014 hohen Standard der Ausbildung an der SKODA Akademie- Sechstes Azubi-Car wird im Juni 2019 Journalisten undÖffentlichkeit präsentiertDas sechste SKODA Azubi Concept Car wird eine spektakulärePickup-Version des SKODA KODIAQ. Das ist das Ziel von 35Auszubildenden, darunter sechs junge Frauen, die 2019 erstmals denSKODA KODIAQ als Basis für das Azubi Car nutzen. Mit fachkundigerUnterstützung erfahrener SKODA Ingenieure und Mitarbeiter aus denBereichen Technische Entwicklung, Design und Produktion verwandelnsie das größte SUV des tschechischen Automobilherstellers in einendynamischen, zweitürigen Pickup. Das Fahrzeug wird im Juni 2019Journalisten und der Öffentlichkeit vorgestellt. Bereits seit 2014demonstriert das jährliche Praxisprojekt den hohenAusbildungsstandard an der SKODA Berufsschule in Mladá Boleslav mitihrer mehr als 90-jährigen Tradition.Die Auszubildenden der SKODA Berufsschule für Maschinenbau imAlter von 17 bis 20 Jahren, darunter sechs junge Frauen, arbeitenderzeit an einem neuen Azubi Car und verwandeln einen SKODA KODIAQ ineinen modernen, ausdrucksstark gezeichneten, zweitürigen Pickup. DieWahl der Modellreihe ist dabei kein Zufall: Sie unterstreicht dieBedeutung des KODIAQ für SKODA und zeigt mit wuchtigen Rädern,scharfen Kanten und skulpturalen Flächen, dass das klare undemotionale Design des größten SKODA SUV noch Gestaltungsspielraumlässt. Im Juni wird das sechste Fahrzeug der im Jahr 2014eingeführten Projektreihe erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist das Praxisprojekt dasHighlight ihrer Ausbildung. Hier haben sie die Chance, bereitswährend ihrer Lehrjahre ihre Kreativität und ihr Talent alsFahrzeugentwickler unter Beweis zu stellen. Zuzana Otradovská aus denReihen der Azubis betont: "Das Azubi Car ist ein fantastischesProjekt", und fragt: "Wo sonst erhält man schon in der Ausbildung dieeinmalige Möglichkeit, in einem kleinen Team und mit derUnterstützung erfahrener SKODA Ingenieure, Designer und Fachausbildersein eigenes Auto zu bauen und kann dabei eigene Ideen und Visionenumsetzen?". In einer frühen Phase der Ausbildung durften dieProjektteilnehmer in der Zentrale von SKODA Design in Mladá BoleslavChefdesigner Oliver Stefani und seinem Team über die Schulter schauenund fertigten dort unter genauer Anleitung erste eigenehandgezeichnete Skizzen an.Seit 2014 entwerfen die Auszubildenden der SKODA Berufsschule fürMaschinenbau in Mladá Boleslav jedes Jahr ein neues Konzeptfahrzeug.Das erste Azubi Concept Car war der CITIJET auf Basis des SKODACITIGO, gefolgt vom FABIA-Pickup FUNSTAR. Der RAPID SPACEBACK standPate beim Aufbau des Coupés ATERO. 2017 entstand, erneut aus einemSKODA CITIGO, das elektrische Azubi Car ELEMENT, im Jahr 2018präsentierten die Azubis mit dem SUNROQ eine Cabrioversion desKompakt-SUV SKODA KAROQ. Jedes dieser Fahrzeuge verdeutlicht dieKreativität der SKODA Nachwuchskräfte und zeigt, welche Chancen eineAusbildung an der SKODA Akademie eröffnet.Die im Jahr 1927 gegründete SKODA Berufsschule bietet drei- bisvierjährige Ausbildungsprogramme für zahlreiche technische Berufe an.Von dem hohen Ausbildungsstandard und dem modernen Equipmentprofitieren dabei sowohl die Auszubildenden als auch der spätereArbeitgeber.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTel. +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell