Picanova 'Top 100 Photography Award': Die Gewinner stehen fest!

Köln (ots) - Über zehntausend Fotos von Teilnehmern aus weltweit15 Ländern wurden bei der 1. Ausgabe von Picanovas 'Top 100Photography Award' anlässlich der photokina eingereicht. Diehochkarätige Jury hat die besten 100 Bilder ausgewählt und darausdrei Hauptpreise ausgelobt. Erstplatziert ist das Foto "Lean on me"der Münchnerin Laura Zalenga. Auf dem zweiten und dritten Platzlanden Michael Jaster mit seiner Aufnahme "Rosa Flamingo" sowieCarsten Schröder mit seinem Foto "Firefighter". Die Preisverleihungmit Picanovas Geschäftsführer Philipp Mühlbauer und Thomas Görner,Geschäftsführer von Foto Koch in Düsseldorf fand gestern in Halle 1vor der Bildergalerie des 'Top 100 Photography Award' statt."Wir sind von einer solch großen Teilnehmerzahl überwältigt undfreuen uns sehr über die herausragende Qualität und einzigartigeBildsprache der Einsendungen", freut sich Philipp Mühlbauer,Geschäftsführer von Picanova. Die drei Gewinner erhielten Preise imWert von 10.000, 6.000 und 4.000 Euro, die je zur Hälfte beimFotofachgeschäft Foto Koch aus Düsseldorf sowie auf picanova.deeinlösbar sind. Außerdem erhalten die Gewinner ihr eigenes Bild auf120x80cm als Alu-Dibond Fotodruck sowie strategische Unterstützungbeim Einrichten ihres Photo.Club Webshops für den Verkauf von eigenenMotiven. Aber nicht nur die drei Gewinner profitieren, denn:insgesamt wurden Preise im Gesamtwert von 500.000 Euro ausgesprochen.Die drei Hauptgewinner leben für die FotografieDie Münchnerin Laura Zalenga ist studierte Architektin und seit2014 selbstständige Portrait-Künstlerin. Mit ihrem Gewinnerbild "Leanon me" (aufgenommen mit einer Sony a7R II) konnte sie die Jurybegeistern. Das Foto ist Teil eines Projekts, für das die Künstlerinalte Bilder aus dem Portfolio neu interpretiert. "Ich freue michriesig über den 1. Platz und die Aufmerksamkeit, die mein Foto durchdie Ausstellung auf der photokina erhält. Dies ist eine tolleGelegenheit, meine Fotografie noch bekannter zu machen", freut sichZalenga.Der Zweitplatzierte Michael Jaster aus Düsseldorf ist schon seit1975 eng mit der Fotografie verbunden. Sein Foto "Rosa Flamingo"wurde während eines Urlaubsaufenthalts auf Fuerteventura mit einerNikon D800/70-200 aufgenommen. "Wir waren in einer wunderschönenParkanlage unterwegs und wurden von vorbeilaufenden Flamingosüberrascht. Manchmal braucht man etwas Glück mit den Motiven!Carsten Schröder, der mit seinem Foto auf dem dritten Platzlandet, fotografiert schon seit seiner frühen Kindheit und hatbereits zahlreiche Auszeichnungen für seine Fotografie erhalten. DasWerk "Firefighter", aufgenommen mit einer Fuji X-T2, ist bei einemWorkshop am Flughafen Saarbrücken entstanden. "Das Foto wurde währendder blauen Stunde aufgenommen. Es zeigt einen Panther derFlughafenfeuerwehr, der im richtigen Augenblick die Wasserkanoneangeschmissen hat".Weitere Informationen zum Wettbewerb und die 100 Gewinnerbildersind hier zu finden: www.photo.club/photokinaPICANOVAPicanova (http://company.picanova.com) ist einer der weltweitführenden Anbieter für individuelle Wanddekoration, sowie Home undLifestyle-Produkte. An vier eigenen Produktionsstandorten inDeutschland, den USA, Lettland und China produzieren wir hochwertigeund langlebige Premiumprodukte, die sowohl private, als auchprofessionelle Kunden in über 170 Ländern glücklich machen.Picanova bietet innovative B2B-Lösungen, um Partnern ausFotografie und Design, Handel und Industrie eine einfache underfolgreiche Zusammenarbeit zu ermöglichen. Darüber hinaus istPicanova Fulfillment-Partner für viele erfolgreiche Marken, darunterzahlreiche namhafte Unternehmen.Pressekontakt:Picanova GmbHJohanna SchmitzHohenzollernring 2550672 KölnTel: +49.221.669 979 950E-Mail: presse@picanova.comOriginal-Content von: Picanova GmbH, übermittelt durch news aktuell