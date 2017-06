Piazolo/FREIE WÄHLER: Abschiebungen aus dem Klassenzimmer sind nicht hinnehmbar

München (ots) - Neun verletzte Polizisten, fünf vorübergehendeFestnahmen - der Versuch der Nürnberger Polizei, einen jungenAfghanen aus dem Klassenzimmer seiner Berufsschule zu holen, um ihnabzuschieben, schlägt auch zwei Tage nach der umstrittenen Aktionhohe Wellen. Prof. Dr. Michael Piazolo, bildungspolitischer Sprecherder FREIEN WÄHLER im bayerischen Landtag und Vorsitzender desWissenschaftsausschusses, übt Kritik an der Staatsregierung:"Die Schule als geschützter Lernort, an dem sich Schülerinnen undSchüler ohne Angst in ihrer Persönlichkeit entwickeln können, wurdemit der Eskalation an der Nürnberger Schule in Frage gestellt. WirFREIEN WÄHLER fordern die Staatsregierung auf, es künftig zuverhindern, dass einzelne Schüler vor den Augen ihrer Lehrer undMitschüler einfach aus ihren Klassen gerissen werden. Ein solchesVorgehen ist ein Armutszeugnis für unsere Regierung."Die Schulen stünden angesichts der vielen Aufgaben, die an sieherangetragen werden, ohnehin vor sehr großen Herausforderungen."Eine solche Belastung, wie sie eine Abschiebeaktion aus demKlassenzimmer darstellt, gilt es in Zukunft in jedem Fall zuverhindern. Denn sie traumatisiert nicht nur den einzelnen Schüler,sondern die gesamte Schulfamilie", erklärt Piazolo. Die FREIEN WÄHLERforderten seit Langem mehr Werteerziehung und politische Bildung ein.Schulen seien schließlich Einrichtungen, an denen Integration bewusstgelebt werden solle.Pressekontakt:Der Pressesprecher der FREIE WÄHLER Landtagsfraktionim Bayerischen LandtagDirk Oberjasper, Maximilianeum, 81627 MünchenTel. 089 / 4126 - 2941, dirk.oberjasper@fw-landtag.deOriginal-Content von: Freie W?hler Landtagsfraktion Bayern, übermittelt durch news aktuell