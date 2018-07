Piano setzt starke Dynamik in Europa 2018 mit neuen Kunden und einer neuen Niederlassung fort

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Piano, das führende Unternehmen imBereich Monetarisierung von digitalen Inhalten und AudienceIntelligence, setzt sein Wachstum und seine Dynamik im zweitenQuartal fort. Mit dem Schweizer Medienkonzern Ringier Axel Springerund den französischen Zeitungskunden Le Parisien und Les Echos, diesich für die Piano-Plattform entschieden haben, konnten sie einenhervorragenden Kundenzuwachs verzeichnen. Piano Europe verbuchte eindeutliches Wachstum gegenüber dem Vorjahr und steigerte den Umsatzfür neue Geschäfte im ersten Halbjahr seit 2017 um 278 %.Diese neuen Kundengewinne folgen einer Reihe von spannendenEntwicklungen für Piano. Im Juni gab Piano die Eröffnung seinerneuesten europäischen Niederlassung bekannt. Piano Amsterdam liegtinmitten der Grachten von Amsterdam und zählt zu den führendeneuropäischen Startups in den Bereichen Medien, Digital, Kreativ undSoftware. Es wird als wichtigstes europäisches Vertriebs- undMarketing-Zentrum des Unternehmens fungieren."Wir freuen uns sehr über die Eröffnung unseres neuen Standortesin Amsterdam und das anhaltende Wachstum und die Investitionen in deneuropäischen Markt", so Bas Nawijn, SVP of Sales für Piano Amsterdam."Wir haben neue Kollegen in den Bereichen Vertrieb, Marketing undKundenservice eingestellt, um diese Bemühungen zu unterstützen undrechnen mit weiterem Wachstum und zunehmenden Erfolg."Das Team begrüßte auch den neuen Mid-Market Sales Manager PaulJackson, um die Entwicklung von Pianos wachsendem Portfolio aneuropäischen Kunden zu unterstützen. Jackson verfügt überumfangreiche Branchenerfahrung und hat mit führendenMedienunternehmen wie Newscorp Australia und Sinnott Brotherszusammengearbeitet.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Jenn Van Peltunter jenn.vanpelt@piano.io.Informationen zu PianoPiano ist die Plattform für die Monetarisierung von digitalenInhalten und Audience Intelligence für die größten undanspruchsvollsten Medienunternehmen der Welt. Die preisgekrönte,leistungsstarke Plattform des Unternehmens umfasst eine SubscriptionCommerce Engine (Piano VX), ein Customer Experience-Toolkit (PianoComposer) und ein User Management System (Piano ID), das alsumfassende Produktsuite für Medienunternehmen über digitalePlattformen hinweg dient. Zu den Kunden zählen NBC Universal,Business Insider, Bloomberg, AOL, Gatehouse, The Economist, Hearst,Bonnier, Digiday, The Postmedia Network, Condé Nast, Grupo Abril undüber 1.300 weitere Pressekanäle.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/691003/Piano_Logo.jpgOriginal-Content von: Piano, übermittelt durch news aktuell