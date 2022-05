Piano Software verlegt seinen globalen Hauptsitz nach Amsterdam

Amsterdam (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen verstärkt seine globalen Aktivitäten, verteilt seine Mitarbeiter und engagiert sich noch mehr für den Datenschutz bei digitalen Analyse- und AktivierungstoolsPiano, eine führende Plattform für digitale Erlebnisse, gibt heute bekannt, dass Amsterdam fortan als neuer globaler Hauptsitz des Unternehmens fungiert. Der Umzug unterstreicht das Engagement von Piano für die europäischen Ideale des Datenschutzes und die Entwicklung von Software, die die Grenzen der DSGVO und anderer lokaler Vorschriften auf der ganzen Welt respektiert.Seit seiner Gründung hat Piano Unternehmen in Frankreich, Deutschland, Norwegen, der Slowakei und anderen Ländern erworben. Diese Transaktionen und das organische Wachstum von Piano führten zu einer globalen Strahlkraft, wobei die stärkste Präsenz in Europa liegt. Dort beschäftigt Piano mehr als zwei Drittel aller Beschäftigten und erzielt über die Hälfte seines Umsatzes. Piano betrachtet Amsterdam seit 2018 als sein europäisches Handelszentrum, und das Unternehmen wird noch in diesem Sommer ein neues Hauptbüro in der Stadt eröffnen.Die Software-Suite von Piano wurde in Europa als End-to-End-Lösung für Firmen entwickelt, um Kunden zu verstehen und sie an jedem Touchpoint ihrer User Journey digital zu erreichen. Das hoch entwickelte digitale Analysetool Piano Analytics entstand unter Einhaltung der weltweit strengsten Datenschutzbestimmungen komplett in Frankreich.„Ich bin sehr stolz darauf, dass Piano inmitten der ,Big Tech'-Regulierung unseren Werten treu geblieben ist", erläutert Trevor Kaufman, CEO von Piano. „Wir wollen großartige Software für einen guten Zweck entwickeln. Europa ist führend in Sachen Datenschutz, und da der Großteil unserer Aktivitäten ohnehin in Europa stattfindet, war es an der Zeit, unser Engagement für Europa und den Datenschutz deutlich zu machen." Und: „Amsterdam war in den letzten vier Jahren ein starkes europäisches Handelszentrum für Piano, daher freuen wir uns, unsere Investitionen in der Stadt auszubauen und als Teil der spannenden Tech-Community weiter zu wachsen."Da sich die Zukunft des Internets weg vom anonymen Tracking und hin zu einem zustimmungsbasierten System verschiebt, bei dem die Nutzer die Kontrolle erhalten, kann Piano dank seiner Führungsrolle in der EU weiterhin Lösungen anbieten, die Marken und Verlagen helfen, ihre Datenziele zu erreichen. Das stärkt gleichzeitig auch das Vertrauen ihrer eigenen Kunden in sie.Als globales Unternehmen beschäftigt Piano mehr als 650 Mitarbeiter in 15 Niederlassungen weltweit, darunter Amsterdam, Paris, Singapur, Berlin, Buenos Aires, New York und Tokio. Mit den Übernahmen von AT Internet und CeleraOne im Jahr 2021 sowie SocialFlow im Jahr 2022 hat die Firma ihre globale Präsenz und ihr Produktangebot weiter ausgebaut. Piano ist in den letzten zwei Jahren um mehr als 240 Prozent gewachsen und wird jährlich in den Listen „Inc. 5000" und „Deloitte Technology Fast 500" geführt.Über PianoDie Digital-Experience-Plattform von Piano ermöglicht es Unternehmen, das Kundenverhalten zu verstehen und zu beeinflussen. Durch die Zusammenführung von Kundendaten, die Analyse von Verhaltensmetriken und die Erstellung personalisierter Customer Journeys hilft Piano Marken dabei, Kampagnen und Produkte schneller zu starten, die Kundenbindung zu stärken und die Personalisierung in großem Umfang über eine einzige Plattform voranzutreiben. Mit Hauptsitz in Amsterdam betreut Piano durch Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum einen weltweiten Kundenstamm, zu dem Air France, BBC, CBS, IBM, Kirin Holdings, Jaguar Land Rover, Nielsen, The Wall Street Journal und viele mehr gehören. Piano wurde vom World Economic Forum, Inc., Deloitte, American City Business Journals und anderen als eines der am schnellsten wachsenden und innovativsten Technologieunternehmen der Welt bezeichnet.Für weitere Informationen besuchen Sie piano.io.Piano Pressekontakt: messerPR - Public RelationsStephanie MesserTel: + 49-89-38 53 52 39Mail: smesser@messerpr.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/691003/Piano_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3537703-1&h=3386266388&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F691003%2FPiano_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F691003%2FPiano_Logo.jpg)Original-Content von: Piano Software Inc, übermittelt durch news aktuell