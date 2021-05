Phyto Extractions Aktie: Das ist bei diesen Cannabisaktien los!

Phyto Extractions Inc. früher bekannt als Adastra Labs Holdings Ltd. (CSE:XTRX) (FRA:D2EP), gab am vergangenen Freitag bekannt, dass man sich von J. Scott Munro, dem Interims-CEO und Direktor des Unternehmens, getrennt hat.

Munro, der sagte, er wolle „neue externe Unternehmungen“ verfolgen, wird durch einen neuen permanenten Kandidaten ersetzt werden.

Donald Dinsmore, Chief Operating Officer des in British Columbia ansässigen Unternehmens, sagte, dass Phyto ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung