Köln (ots) - Solche Bilder gehören längst zum traurigenNachrichtenalltag - pflegebedürftige alte Menschen erfahren inSeniorenheimen immer wieder mangelnde Pflege und Betreuung. Auch imWahljahr war die Pflege eines der zentralen Themen in deröffentlichen Debatte. Zeit- und Personalmangel, schlechte Bezahlungund teilweise auch fehlende Qualifikation führen teils zualarmierenden Missständen in den Pflegeeinrichtungen. Die Hinweiseeines Informanten, die "Extra" jetzt erreichen, zeigen jedoch eineneue Eskalationsstufe auf. Die "Extra"-Reportage, heute ab 22:15 Uhr,dokumentiert wie wehrlose alte Menschen im Seniorenzentrum desDeutschen Roten Kreuzes in Mühlheim am Main gedemütigt, misshandeltund gequält werden. Fünf Wochen lang recherchiert die"Extra"-Reporterin als Praktikantin undercover vor Ort, umschließlich auch gegenüber den zuständigen Behörden diekatastrophalen Zustände in dieser Einrichtung zu belegen."Ich habe noch nie so viel Respektlosigkeit erlebt, wie in diesemHaus", so die erfahrene Pflegekraft, die sich mit einem Hilferuf an"Extra" wendet. "Ich habe mit der Pflege gesprochen. Ich habe mit derHeimleitung etliche Gespräche geführt, ich habe mit derPflegedienstleitung versucht zu reden. Ich wusste, ich muss etwastun. Ich kann dort nicht weg gehen und die Menschen in diesem Elendzurücklassen." Während der "Extra"-Recherche zeigt sich sehr schnelldas schockierende Ausmaß der Zustände in diesem Seniorenzentrum:Pfleger nutzen hier regelrecht ihre Fürsorgepflicht gegenüberwehrlosen und dementen Bewohnern aus: Ein alter Mann, der nochversucht, sich mit seinem Rollstuhl zu bewegen und damit außerKontrolle ist, wird zur Strafe ans offene Fenster in die Kältegestellt. "So quäle ich den immer", kommentiert die zuständigePflegerin. Eine alte Dame, die sich nicht mehr bewegen und sprechenkann, bekommt die Handschuhe nach der Intimpflege ins Gesichtgehalten. "Du stinkst. Blöde Kuh. Was Du hier mit mir machst", so diefrustrierte Pflegerin.Beschimpfungen, Demütigungen und Respektlosigkeit, bis hin zupsychischer Gewalt deckt die Extra-Reporterin in diesem Haus auf."Schnell musst Du arbeiten. Hier darfst Du keine Liebe haben", so derKommentar der Pflegekraft. Auch die "Extra"-Reporterin wird sofortfest eingeplant, betreut alleine, ohne Einweisung, schwerpflegebedürftige Menschen. "Ich war gleich am ersten Praktikumstag inder Pflege völlig allein. Ich habe die alten Menschen geweckt, insBad gebracht, gewaschen, angezogen - ohne Hilfe von Fachkräften aufeiner Station, wo einige Bewohner dement oder sogar bettlägerig warenund besondere Unterstützung brauchten."Die Klingel, die für manche Patienten das Mittel ist, um Hilfe zurufen, wird von einigen Pflegern sogar bewusst außer Reichweiteplatziert. Andere bestrafen ihre Schutzbefohlenen regelrecht, wennsie wagen zu oft zu klingeln. "Bitte holen sie mich hier raus, ichhabe Angst, ich habe Angst zu klingeln, wenn überhaupt eine Klingelda ist, weil ich geschimpft bekomme, wenn ich klingle, dass ich zuviel Arbeit mache. Das war sehr oft der Fall." Einer der Pflegererläutert die bewährten Regeln: "Wer zu viel klingelt, kommt aus demBett raus." Andere Pflegekräfte beschimpfen die Bewohner, machen sichüber sie lustig. Ein alter Mann wird gegängelt und in seinemRollstuhl über den Flur geschubst. Eine andere Pflegerin weckt einenschwer zu pflegenden alten Mann aus seinem Mittagsschlaf, um ihn zudisziplinieren. "Ich hab mich oft gefragt, wie können Menschen sosein, wie kann man einem wehrlosen, hilflosen Menschen Gewalt antun.Ich hab noch nie so viel Respektlosigkeit und psychische Gewalterlebt wie in diesem Haus", so die Informantin und ehemaligeMitarbeiterin.Nach Beendigung ihres Undercover-Einsatzes informiert dieReporterin sowohl die Heimaufsicht in Frankfurt als auch denMedizinischen Dienst der Krankenversicherung über die aufgedecktenMissstände. Bereits nach wenigen Tagen teilt die Heimaufsicht mit,dass sie aufgrund der "Extra"-Recherchen erhebliche Mängel bei derPrüfung feststellen konnte und fordert den Träger schriftlich auf,diese umgehend zu beseitigen. Auch darf die Einrichtung ab sofortkeine weiteren Bewohner mehr aufnehmen. Zudem seien weitereunangemeldete Kontrollen geplant. Auch die zuständige Pflegekasse AOKbestätigt schriftlich, dass Mängel in der Einrichtung bekannt undunangekündigte Besuche geplant seien.Der Kreisverband des DRK in Offenbach äußert sich bis dato dagegenlediglich wie folgt: "In den Bemühungen, unsere Bewohner optimal zuversorgen, sind wir dankbar für jede Unterstützung. Ihren Brief habenwir der Heimaufsicht weitergeleitet und um eine Überprüfung gebeten."Zu einer Stellungnahme vor der Kamera war die Heimleitung nachKonfrontation mit den Missständen nicht bereit. In einemHintergrundgespräch betont sie, dass sie die Mängel sehr ernst nähmeund die Mitarbeiter aktuell geschult würden."Extra" wird auch nach Ausstrahlung der Reportage die Situationweiter verfolgen und über Reaktionen der Behörden berichten.Pressekontakt:Heike SpedaRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLRTL-KommunikationTelefon: +49 221 456 74221Fax: 0221 / 456 74290heike.speda@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell