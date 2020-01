Physikprofessor Ganteför: Beamen ist keine gute Idee

Osnabrück (ots) - Physikprofessor Ganteför: Beamen ist keine gute IdeeWissenschaftler hält Science-Fiction-Idee für nicht praktikabel - "Erde könnteexplodieren"Osnabrück. Zu den Sternen reisen, eine zweite Erde entdecken, Krankheitenbesiegen - das sind Träume der Menschheit. Aus Sicht des KonstanzerPhysikprofessors Gerd Ganteför, Autor mehrerer Bücher, darunter "Heute ScienceFiction, morgen Realität?", sind beispielsweise weite Reisen durchs Weltall garnicht so abwegig. Man müsse jedoch das Energieproblem lösen, sagte er imInterview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Solarenergie oder Windenergiesind dafür zu schwach, das wissen wir heute schon. Aus der Sicht des Physikersist Kernenergie millionenmal stärker pro Kilogramm Brennmaterial als alleanderen Energien. Nur mit der Kernenergie werden wir jemals die Sterneerreichen", so Ganteför.Das aus der Science-Fiction-Serie "Stark Trek" bekannte Beamen sei dagegen keinegute Idee, sagte der Professor für Experimentelle Physik: "Beamen istphysikalisch im Prinzip möglich, Sie können Masse in Energie umwandeln nach derberühmten Gleichung von Albert Einstein, E = mc². Nur: Wenn Sie einen80-Kilogramm-Menschen in Energie umwandeln, dann ist das so viel Energie, dass,sollten Sie die aus Versehen in die falsche Richtung schicken, Ihnen die Erdeexplodiert", erklärte Ganteför im Interview. "Es wäre sehr viel mehr Energie,als wenn man sämtliche Wasserstoffbomben auf der Erde auf einmal zur Explosionbringen würde. Einen Menschen in einen Energiestrahl umzuwandeln ist wirklichnicht elegant und auch nicht ratsam", sagte er.Auch der Warp-Antrieb, den man ebenfalls aus der Serie "Star Trek", die dieAbenteuer des Raumschiffs Enterprise behandelt, kennt, werde wohl niemalsRealität, sagte der Wissenschaftler. "Der funktioniert mithilfe derRaumkrümmung. Allerdings ist das wohl außerhalb des Machbaren, denn man brauchtdazu mehr Masse, als das Universum überhaupt an Masse hat. Das wird also nichtsmit dem Warp-Antrieb, sage ich jetzt mal ganz mutig voraus", so Ganteför.Denkbar sei jedoch, dass die Menschen irgendwann weitere Dimensionen zusätzlichzu den bereits bekannten entdecken würden, so der Physiker. "Ich denke, es istgar nicht so unwahrscheinlich, dass es höhere Raum-Zeit-Dimensionen gibt. Wirsind eingebettet in die vierdimensionale Raum-Zeit. Existieren aber höhereRaum-Zeit-Dimensionen, wäre es möglich, von einem Punkt in unserer Raum-Zeit zueinem Punkt außerhalb dieser Raum-Zeit zu springen. Das erscheint mir ein wenigplausibler als der Warp-Antrieb", sagte der Wissenschaftler. "Wenn man zeitlosvon einem Ort zum nächsten reisen möchte, was wir im Augenblick nicht können,würde ich eher darauf setzen, dass die Reise über ein anderesZeit-Raum-Kontinuum geht", so Ganteför. Allerdings sei dies "außerhalb derLehrbuch-Physik", betonte er. "Nicht, dass ich dafür geprügelt werde."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4484089OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell