Physik Nobelpreisträger 2018 sind Wegbereiter der Augenlasermethode Femto-LASIK

Frankfurt (ots) - In den 80er Jahren gehörten Laserverfahren zurBehandlung von Fehlsichtigkeiten noch in die Kategorie ScienceFiction. Mit der Bändigung von Laserstrahlen in Form ultrakurzerLaserimpulse legten die diesjährigen Physik-Nobelpreisträger GérardMourou und Donna Strickland den bahnbrechenden Grundstein fürmedizinische Einsatzgebiete. In der Augenheilkunde - insbesondere inder refraktiven Chirurgie - gilt das Augenlasern mittels Femto-LASIKheute zu den sichersten Laserverfahren zur Behandlung von Kurz- undWeitsichtigkeit." - so Dr. Kaweh Schayan-Araghi, Ärztlicher Direktorder ARTEMIS Augenkliniken. In der Tat macht sich diese Methode denEffekt ultrakurzer - im Femtosekunden-Bereich liegender - schonenderLaserimpulse zur nutze. Die Laserimpulse tragen winzigeGewebeteilchen ab, verändern die Wölbung der Hornhaut und optimierendamit die Brechkraft. Die Fehlsichtigkeit ist nach dem Eingriffausgeglichen. Der eigentliche Laservorgang ist nach wenigen Sekundenabgeschlossen.Augenlaser-Behandlungen sind heute zuverlässig, sicher undschnell. "In den ARTEMIS Augenkliniken sind sogenannte Excimer-Laserim Einsatz, die das vorberechnete Hornhautgewebe exakt nach den beider Voruntersuchung ermittelten Daten abtragen. Dadurch wird dieGesamtbrechkraft des Auges so korrigiert, dass nach dem Eingriffkeine Sehhilfe mehr nötig ist." - ergänzt Dr. Schayan-Araghi, der in2018 vom Magazin FOCUS als Top-Mediziner der refraktiven Chirurgieausgezeichnet wurde. Sogar die Weltraumbehörde NASA gestattet ihrenAstronauten seit 2007, sich bei einem Sehfehler mit dieser Methodebehandeln zu lassen. Weltweit wurden bereits mehr als 34 Mio.Behandlungen durchgeführt. Alleine in Deutschland lassen sichjährlich ca. 60.000 Menschen ihre Fehlsichtigkeit mit dem Augenlaserkorrigieren. Weitere Informationen zum Augenlasern mittelsFemto-LASIK stehen auf der Webseite der ARTEMIS Augenkliniken unterhttps://www.artemisklinik.de/Augenlasern/Femto-LASIK zum Abrufbereit.