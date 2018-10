Physicians' Alliance against Euthanasia: Kanadische Ärzte töten nicht

Rekjavik, Island (ots/PRNewswire) -Die Physicians' Alliance against Euthanasia, der mehr als 1.100kanadische Ärzte angehören, hält eine Pressekonferenz ab, um ihrenStandpunkt zu verdeutlichen und Fragen zu beantworten:Dienstag, 2. Oktober 2018, 10.30 UhrHEKLA KonferenzraumCenterHotel PlazaAðalstræti 4 - 101 ReykjavíkIm Rahmen eines Zusammentreffens von Delegierten desWeltärzteverbunds (World Medical Association, WMA) in Reykjavik,Island, anlässlich der Medical Ethics Conference and Annual GeneralAssembly(https://www.wma.net/events-post/wma-medical-ethics-conference/)sprechen sich kanadische Ärzte gegen eine sogenannte ethisch neutraleStellung bezüglich Euthanasie aus. Kanadischen Ärzten zufolge kommtEuthanasie einer Lizenz zum Töten gleich.Die Canadian Medical Association (CMA) und die Royal Dutch MedicalAssociation (RDMA) stellen einen Antrag, der die WMA auffordert,bezüglich Euthanasie und Sterbehilfe eine neutrale Stellung zubeziehen. Die WMA hat diese Handlungen lange als unethisch erklärt.Weltweit ist es Ärzten in nur sechs von 200 Ländern (3 %) gestattet,den Tod bewusst herbeizuführen. Die große Mehrheit nationalerÄrzteverbände spricht sich jedoch klar dagegen aus.Als kanadische Ärzte möchten wir betonen, dass die Position derCMA weder unsere Ansichten noch unsere Erfahrung widerspiegelt undwir eine neutrale Haltung als unlogisch und nicht vertretbarerachten.Die Aufgabe der langjährigen Politik gegen Euthanasie undSterbehilfe der CMA sowie die Übernahme einer neutralen Positionwirkte sich auf die Urteilsfindung des kanadischen Supreme Court imJahr 2015 aus, was 2016 zur Legalisierung von Euthanasie undSterbehilfe führte.Seitdem ist ein kontinuierlicher Druck spürbar, diese Praktiken zunormalisieren und auszuweiten sowie die institutionalisiertenSchutzbestimmungen für hilfsbedürftige Personen abzubauen. DieRegierung überlegt aktuell, Euthanasie und Sterbehilfe auf Kinder undMenschen mit geistigen Erkrankungen sowie kognitiven Störungenauszuweiten. Auf Ärzte und Krankenhäuser wird Druck ausgeübt,Euthanasie auszuüben bzw. an entsprechende Stelle zu überweisen, auchwenn dies gegen ihre eigenen Grundsätze verstößt.Dr. Paul Saba, Hausarzt in Montreal, sagt: "Menschen ist mitbetreutem Wohnen besser geholfen als mit Hilfe zum Selbstmord."Dr. Catherine Ferrier, Präsidentin der Physicians' Allianceagainst Euthanasia, warnt die WMA vor einer neutralen Stellunggegenüber Euthanasie und Sterbehilfe, da eine solche "Neutralität"seitens der CMA umgehend zur Förderung von Euthanasie und Sterbehilfein nationalen und internationalen Foren geführt hat.Die Physicians' Alliance against Euthanasia setzt sich fürhochwertige medizinische Versorgung sowie respektvolleEntscheidungsfindungen für hilfsbedürftige Patienten ein,insbesondere für jene, auf die womöglich Druck ausgeübt wird, ihremLeben frühzeitig durch Euthanasie oder Sterbehilfe ein Ende zusetzen. Gleichzeitig ist sie um den Schutz professioneller Integritätsämtlicher Fachkräfte im Gesundheitswesen bemüht.http://www.collectifmedecins.org/enPressekontakt:für Kanada finden Sie auf:+1-438-938-9410info@collectifmedecins.orgFür Island: Dr. Sheila Harding +1-(306)-229-5379; Dr. Paul Saba+1-(514)-886-3447.Original-Content von: Physicians' Alliance against Euthanasia, übermittelt durch news aktuell