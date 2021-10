Phunware-Aktie: Und es geht weiter!

Nach ihrer fulminanten Kursexplosion am Freitag macht die Phunware-Aktie am Montag genau da weiter, wo sie vorher aufgehört hat, wenn auch mit deutlich weniger Tempo. Bis zum Vormittag konnte das Papier sich an den hiesigen Märkten um 0,7 Prozent verbessern.

Das ist von den Entwicklungen kurz vor dem Wochenende freilich weit entfernt. Immerhin gelingt es aber, das erreichte Kursniveau zu verteidigen, und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung