Phunware-Aktie: COO äußert sich zum verrückten Anstieg der Aktie!

Überblick

Phunware Inc. (NASDAQ:PHUN) hat am Freitag die Schlagzeilen dominiert, wobei die Aktie in den letzten zwei Sitzungen um mehr als 500 % gestiegen ist. Das Unternehmen betreibt eine vollständig integrierte Cloud-Plattform, die Daten, Lösungen und Produkte in einer mobilitätsorientierten Umgebung bereitstellt.

Phunware hat insbesondere die App für die Wiederwahlkampagne des ehemaligen Präsidenten Donald Trump im Jahr 2020 entwickelt und gestaltet. Das Unternehmen



