Phunware-Aktie: Nach dem Aufstieg kommt der Fall!

Vor wenigen Wochen noch war die Phunware-Aktie Gegenstand eines riesigen Hypes. Nachdem die Aktie des Betreibers einer Software-Plattform über viele Monate an der 1-Euro-Marke entlangpendelte, schoss sie Ende Oktober auf 7,5 Euro hoch. Doch so rasant der Aufstieg der Phunware-Aktie, so schnell war auch der Abstieg des Papiers. Inzwischen notiert die Aktie bei ca. 3,5 Euro. Was ist der Hintergrund der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung