Phsc: Sie dürfen gespannt sein!

An der Heimatbörse London notiert Phsc per 07.05.2019, 02:00 Uhr bei 10 GBP. Phsc zählt zum Segment "Gesundheitsdienste".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Phsc investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 10 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister einen Mehrertrag in Höhe von 7,45 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Phsc derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 10,93 GBP, womit der Kurs der Aktie (10 GBP) um -8,51 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 9,83 GBP. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +1,73 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Phsc erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 3,8 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche sind im Durchschnitt um 5,91 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -2,11 Prozent im Branchenvergleich für Phsc bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,2 Prozent im letzten Jahr. Phsc lag 4,99 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.