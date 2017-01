Photovoltaikanlage und Speicher von E.ON flexibel finanzieren: SolarKredit der SKG BANK verfügbar (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

München (ots) -- Günstige Konditionen und flexible Laufzeit für E.ON Kunden- Angebot der SKG BANK- Pachtmodell für Geschäftskunden bereits etabliertWer grünen Strom erzeugen und selbst nutzen möchte, kommt an einerPhotovoltaikanlage samt Stromspeicher fürs Eigenheim nicht vorbei.Aufgrund steigender Nachfrage stehen Privatkunden von E.ON über dieSKG BANK nun Finanzierungsoptionen auch für kleinere Solaranlagen -beispielsweise auf Einfamilienhäusern - zur Verfügung."Immer mehr Kunden wünschen sich eine flexible und einfacheKreditlösung. Dies ist ab sofort mit dem Online-Angebot desSolarKredits der SKG BANK möglich", erklärt Franco Gola von E.ONEnergie Deutschland. "Der SolarKredit bietet dabei günstigeKonditionen ab 3,39 Prozent effektivem Jahreszins und mit flexiblenLaufzeiten von 12 bis 180 Monaten. Aufwendige Grundbucheintragungensind bei dieser Kreditart nicht erforderlich, so dass Kunden schnelldie benötigte Kreditsumme erhalten."Die Kreditvergabe und -abwicklung erfolgt über die SKG BANK, denRatenkrediten-Spezialisten der Deutschen Kreditbank AG (DKB). Dankeiner Online-Übermittlung sind keine aufwendigen Vor-Ort-Terminenötig. Nähere Informationen erhalten Kunden aufwww.eon.de/pk/de/solar/finanzierung.html.Seit knapp zwei Jahren bietet E.ON Geschäftskunden auch bereitseine Pachtoption für Photovoltaikanlagen an, die sich speziell ankleine und mittelständische Unternehmen richtet.Über E.ON Energie DeutschlandE.ON entwickelt bereits seit vielen Jahren Produkte undDienstleistungen rund um das Thema Solar, die genau auf dieBedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Das Angebot umfasst diePlanung, Installation, Wartung und Betreuung von Solaranlagen sowohlfür Privat- als auch für Geschäftskunden. Als Energieversorger mitlangjähriger Expertise kümmert sich E.ON um die komplette Abwicklung.Darüber hinaus versorgt der Energieanbieter bundesweit MillionenKunden mit Strom und Erdgas. Weitere Informationen unter www.eon.de.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.deStefan MorißeTel.: 089/1254 4324stefan.morisse@eon.comOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell