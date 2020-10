Phosplatin Therapeutics gibt Präsentation der Forschung zum PT-112-Wirkmechanismus beim 32. Virtual Symposium der EORTC-NCI-AACR bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

New York (ots/PRNewswire) - Phosplatin Therapeutics LLC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2954473-2&h=3458127888&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2954473-2%26h%3D1197247060%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fphosplatin.com%252F%26a%3DPhosplatin%2BTherapeutics%2BLLC&a=Phosplatin+Therapeutics+LLC), ein Pharmaunternehmen für Arzneimittelprojekte in klinischen Studien mit dem Schwerpunkt in der Entwicklung von Krebsmedikamenten, gab heute bekannt, dass Daten, die neue mechanistische Eigenschaften seines Leitkandidaten PT-112, eines immunogenen Zelltod-(ICD-)Induktors in der Phase II der Entwicklung, auf dem 32. Symposium (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2954473-2&h=3322775595&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2954473-2%26h%3D2027460108%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fevent.eortc.org%252Fena2020%252F%26a%3D32nd%2BSymposium&a=32.+Symposium) der European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), des National Cancer Institute (NCI) und der American Association for Cancer Research (AACR), das virtuell vom 24. bis 25. Oktober stattfindet, vorgestellt werden.Titel: PT-112, A First-In-Class Pyrophosphate-PlatinumConjugate, Selectively Targets Highly GlycolyticTumor Cells (Nr. 188 im Verzeichnis)Verfügbarkeit der Kurzdarstellung: Samstag, den 24. Oktober 2020 auf der https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2954473-2&h=2047072805&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2954473-2%26h%3D2660645617%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcm.eortc.org%252FcmPortal%252FSearchable%252FENA2020%252Fconfig%252Fnormal%2523!abstractdetails%252F0000898560%26a%3Dsymposium%2Bsite&a=Symposiums-Website derEORTC-NCI-AACR und der Website von PhosplatinTherapeutics (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2954473-2&h=1567238853&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2954473-2%26h%3D2691599548%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fphosplatin.com%252F%26a%3DPhosplatin%2BTherapeutics&a=Phosplatin+TherapeuticsSession: New Drugs Poster Session (Code 380)Leitender Autor: A. Anel, University of Zaragoza (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2954473-2&h=2879993853&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2954473-2%26h%3D1915586768%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.unizar.es%252Funiversity-zaragoza%26a%3DUniversity%2Bof%2BZaragoza&a=University+of+Zaragoza) /Aragón HealthResearch Institute, Biochemistry and Molecular andCell Biology, Zaragoza, SpanienAufbauend auf der vorherigen Veröffentlichung der ICD-Wirkungen von PT-112 ist die vorliegende Arbeit Teil des Bestrebens, die Stoffwechselwege und zellulären Targets zu verstehen, die durch PT-112 vor der ICD-Initiation beeinflusst werden. "Die Daten, die auf dem 32. Virtuellen Symposium des EORTC-NCI-AACR gemeldet werden sollen, erweitern das Wissen über den pleiotropen Wirkmechanismus von PT-112 und liefern wertvolle Informationen über weitere potenzielle klinische Anwendungen von PT-112. Wir setzen unsere klinische Studie dieses einzigartigen Wirkstoffs bei Patienten mit schwierigen Krebsarten fort, daher sind solche Erkenntnisse wichtig", sagte Robert Fallon, Mitbegründer und Geschäftsführer von Phosplatin Therapeutics. "Wir freuen uns, diese Arbeit im Rahmen unserer fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem Anel-Labor an der Universität von Zaragoza mit zu präsentieren."Informationen zu PT-112PT-112 ist ein neuartiges niedermolekulares Pyrophosphat-Konjugat, das einen einzigartigen pleiotropen Wirkmechanismus besitzt, der den immunogenen Zelltod (ICD) durch die Freisetzung schadensassoziierter molekularer Muster (DAMPs) fördert, die an dendritische Zellen binden und zu einer nachgeschalteten Rekrutierung von Immuneffektorzellen in der Mikroumgebung des Tumors führen. PT-112 ist der beste niedermolekulare Induktor dieser immunologischen Form des Krebszelltods und befindet sich derzeit in Phase II der Entwicklung. Die Studie, in der PT-112 erstmalig am Menschen erprobt wurde, zeigte eine gutes Sicherheitsprofil und gab Hinweise auf lang anhaltende Reaktionen bei stark vorbehandelten Patienten. Er gewann die Auszeichnung "Best Poster" in der Kategorie Developmental Therapeutics auf dem ESMO 2018 Jahreskongress. Die Neuentwicklung des Pyrophosphatanteils von PT-112 führt auch zu Osteotropismus, d.h. zur Neigung des Medikaments, den mineralisierten Knochen zu erreichen. Diese Eigenschaft ist von Interesse bei Krebsarten, die im Knochen entstehen oder metastasieren. Über die Phase-Ib-Kombinationsstudie von PT-112 mit dem PD-L1-Checkpunktinhibitoren Avelumab bei soliden Tumoren wurde in einem mündlichen Vortrag auf dem virtuellen Kongress der ESMO 2020 berichtet.Informationen zu Phosplatin TherapeuticsPhosplatin Therapeutics ist ein privates Pharmaunternehmen mit dem Schwerpunkt in Arzneimittelprojekten, die sich in klinischen Studien befinden. Es besitzt eine exklusive Lizenz für Phosphaplatine, eine Familie kleiner Moleküle, die gezielt für die Umgehung der Mechanismen von Arzneimittelresistenz und von Toxizität konzipiert wurden, die im Allgemeinen mit chemotherapeutischen Behandlungen verbunden sind. Der wichtigste Kandidat des Unternehmens, PT-112, ist eine neuartige chemische Substanz in der klinischen Entwicklung, die eine einzigartige Kombination von Eigenschaften aufweist, unter anderem den immunogenen Zelltod und Osteotropismus. Klinische Daten, die bisher in drei Phase-I-Studien generiert wurden, haben eine Einzelwirkstoff-Antitumoraktivität und eine gutes Verträglichkeitsprofil gezeigt, und zwei Phase-II-Studien mit PT-112 sind im Gange. Die Forschungs- und Entwicklungsarbeit des Unternehmens erstreckt sich bisher auf 15 Länder und wurde von privaten Investoren und Family Offices in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien finanziert. Es gibt ebenfalls eine Unterlizenzvereinbarung für die Entwicklung, Kommerzialisierung und Nutzung von PT-112 im Großraum China. Das Unternehmen sponsert die laufende klinische Studie von PT-112 in Kombination mit dem PD-L1-Inhibitor Avelumab im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit Pfizer und der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland (in den USA und Kanada als EMD Serono tätig).Pressekontakt:Phosplatin TherapeuticsTaylor YoungSenior Director of Strategic DevelopmentTel.: +1 646 380 2441E-Mail: tyoung@phosplatin.comWestwicke, ein Unternehmen der ICR-GruppeInvestoren:Stephanie CarringtonTel.: +1 646 277 1282E-Mail: Stephanie.Carrington@westwicke.comMedien:Mark CorbaeTel.: +1 203 682 8288E-Mail: mark.corbae@westwicke.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/552886/Phosplatin_Therapeutics_LLC_Logo.jpgOriginal-Content von: Phosplatin Therapeutics, übermittelt durch news aktuell