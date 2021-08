Die Phosphora-Welt gehört dir! Die IronFX Iron Worlds Championship (IWC) läuft noch. 1 Millionen US-Dollar Preispool! *

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - Die 3. Runde der IronFX's Iron Worlds Championship hat begonnen. Die Phosphora-Welt ist jetzt aktiv und wird bis zum 13. September dauern. Die IronFX Iron Worlds Championship hat nach der beeindruckenden Expansion des Brokers im letzten Jahr das Interesse der Handelsgemeinschaft geweckt.Wie man die Phosphora-Welt betrittTrader können an der Phosphora World teilnehmen, indem sie so viele Handelskonten eröffnen, wie sie möchten, und ihre Konten mit einem Mindestbetrag von 500 US-Dollar einzahlen. Jeder Trader kann seinen eigenen Spitznamen wählen, bevor er mit dem Handel beginnt. Wenn ein Trader den ersten Platz in der Phosphora World belegt, kommt er ins Halbfinale, indem er nur den Mindestbetrag von 500 US-Dollar hinterlegt. Alle anderen Teilnehmer, die am Halbfinale teilnehmen, müssen mindestens 3.000 US-Dollar hinterlegen, um ins Halbfinale einzuziehen.Bargeldpreise aus einem Preispool von 1 Million US-DollarIn jeder Runde erhalten die Gewinner Geldpreise aus einem Preisfonds von 1 Millionen US-Dollar.* In der aktuellen Runde gibt es 5 Gewinner, die jeweils folgende Geldpreise erhalten:1. 10.000 US-Dollar Preisgeld.2. 6.000 US-Dollar Preisgeld.3. 4.000 US-Dollar Preisgeld.4. 3.000 US-Dollar Preisgeld.5. 2.000 US-Dollar Preisgeld.Aktuelle und verbleibende Runden:Die Phosphora-Welt beginnt am 14. August und endet am 13. September. Für die restlichen Runden sind die Termine wie folgt:- Tantalum World: 14. September - 14. Oktober- Titania World (Halbfinale): 15. Oktober - 15. November- Iron World (Finale): November - 16. Dezember Ein IronFX-Vertreter sagte: "Wir sind sehr erfreut über die Aufmerksamkeit, die der Meisterschaft zuteil wurde, und wir sind wie immer bestrebt, unseren Kunden spannende, interessante und wertvolle Dienstleistungen zu bieten."Informationen zu IronFXIronFX ist der preisgekrönte Marktführer im Online-Handel, mit 10 Handelsplattformen und mehr als 300 handelbaren Instrumenten in den Bereichen Forex, Spot-Metalle, Futures, Aktien, Spot-Indizes und Rohstoffe. Der Broker betreut mehr als 1 Millionen Privatkunden aus über 180 Ländern und bietet einige der wettbewerbsfähigsten Konditionen in der Branche, darunter extrem niedrige Spreads und schnelle Ausführung.Weiterführende LinksIronFX Webseite: https://www.ironfx.com/Erfahren Sie mehr über die Iron Worlds Championship: https://www.ironfx.com/iron-worlds-championship/enJeder Handel ist mit einem Risiko verbunden. Es ist möglich, dass Sie Ihr gesamtes Kapital verlieren. Nehmen Sie an der Iron Worlds Championship teil:JETZT ANMELDENhttps://www.ironfx.com/en/register?campaign=iron-worlds-championshipJeder Handel ist mit einem Risiko verbunden. Es ist möglich, dass Sie Ihr gesamtes Kapital verlieren.*Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1601664/IronFX_Logo.jpgPressekontakt:+357-25027742czezou@notesco.comOriginal-Content von: IronFX, übermittelt durch news aktuell