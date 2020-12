Phosphat: Der am meisten unterschätzte Rohstoff!

Denkt man an wichtige Rohstoffe, kommen einem schnell Ressourcen wie Gold, Kupfer, Silber, Kobalt, Lithium, Platin, Palladium, Seltene Erden und so weiter in den Sinn. Doch wirklich überlebensnotwendig sind jene Stoffe nicht. Ganz im Gegenteil zu Phosphat, dem wohl am meisten unterschätzten Rohstoff der Welt.

Phosphat bzw. das Ausgangselement Phosphor ist neben Kali und Stickstoff einer der wichtigsten Nährstoffe in der Landwirtschaft.



