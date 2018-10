Phonak Marvel: Die ultimative Kombination aus herausragender Klangqualität und universeller Bluetooth®-Konnektivität (FOTO)

Stäfa, Schweiz / Fellbach, Deutschland (ots) -Das weltweit erste Hörgerät, das direktes binaurales Streamingvon iOS®- und Android(TM)-Smartphones sowie anderen bluetoothfähigenGeräten unterstütztPhonak, führender Anbieter von Hörgeräten und drahtlosenKommunikationslösungen, führt die neue Technologieplattform Marvelein. AudéoTM M, die erste Hörgerätefamilie basierend auf der neuenPlattform, verbindet bestes Sprachverstehen mit komfortablem Hören inlauten Umgebungen und binauralem Streaming von Audio-Inhalten voniPhones, Android-Smartphones und anderen bluetoothfähigen Geräten inStereoqualität. Marvel Hörgeräte verfügen darüber hinaus überLithium-Ionen-Akku-Technologie und erlauben es Hörgeräteträgern, überSmart-Apps auf Remote Support sowie eineSprache-in-Text-Transkription von Telefonanrufen in Echtzeitzuzugreifen. Phonak Audéo M verfügt als erstes Marvel Hörgerät überdiese revolutionäre Technologie.- Das Automatik-Betriebssystem AutoSense OS(TM) 3.0, das mitkünstlicher Intelligenz entwickelt wurde, bietet einen klaren, vollenKlang in jeder Umgebung und sorgt so für ein "Liebe auf den erstenKlang"-Erlebnis:- Außergewöhnliche Klangqualität ab dem ersten Moment- Verbessertes Sprachverstehen in geräuschvollen Umgebungen- Verringerte Höranstrengung- Klarer, voller Klang beim Streaming- Hörgeräteträger können sämtliche Audio-Inhalte, u. a. Musik,Hörbücher, Podcasts und vieles mehr von jedem beliebigenBluetooth-Gerät auf beide Ohren streamen.- Integrierte Mikrofone ermöglichen komplett freihändigesTelefonieren sowohl von iPhone- als auch Android-Geräten, während dasGespräch auf beiden Ohren gehört wird.- Lithium-Ionen-Akku-Technologie ermöglicht einen ganzen TagHörgenuss inklusive Wireless-Streaming.- Smart-Apps ermöglichen Remote Support undSprache-in-Text-Transkription von Telefonaten in Echtzeit.Herausragende KlangqualitätAutoSense OS 3.0 wurde mithilfe von künstlicher Intelligenzentwickelt. Es lernt, erkennt und passt sich automatisch an - undbietet so in allen Hörumgebungen das beste Hörerlebnis.Dank Marvel Technologie kann AutoSense OS 3.0 sogarStreaming-Signale klassifizieren. In einer aktuellen Studie(1) mitfünf Wettbewerbern erzielte Audéo M die bestbewertete Klangqualitätbeim Streaming. Mit dem weiterentwickelten Automatik-Betriebssystemwird zudem die Binaurale VoiceStream TechnologieTM in dieMarvel-Hörgeräte integriert. Diese ausgeklügelte4-Mikrofon-Technologie verbessert nachweislich dieSprachverständlichkeit in geräuschvollen Umgebungen wie Restaurantsum 60%(2) und reduziert gleichzeitig die Höranstrengung um 19%(3)."Die Audiologie steht bei allem, was wir bei Phonak tun, imMittelpunkt", so Martin Grieder, Group Vice President Marketing fürHörgeräte bei Sonova. "Deshalb setzt Marvel neue Maßstäbe in unsererBranche. Die Marvel Technologie bietet ein echtes "Liebe auf denersten Klang"-Erlebnis. Unserer Ansicht nach ist die Klangqualitäteinzigartig, und das erleben Nutzer ab dem Augenblick, in dem sieihre Hörgeräte zum ersten Mal tragen."Von iOS, Android und anderen bluetoothfähigen Geräten streamenDas Android-Betriebssystem ist auf 86%(4) aller Smartphonesweltweit installiert. Bisher war ein direktes binaurales Streamingvon Telefongesprächen, Musik und anderen Multimedia-Inhalten auf dieHörgeräte iPhone-Nutzern vorbehalten, die gerade einmal 13% allerSmartphone-Nutzer weltweit ausmachen. Diese Möglichkeit allenHörgeräteträgern - unabhängig von ihrem Smartphone-Betriebssystem -zugänglich zu machen: Das war die Motivation von Phonak bei derEntwicklung von Audéo M, welches Audio-Inhalte von praktisch jedemSmartphone streamen kann."Die Hörgerätebranche hat seit Jahren auf eine Lösung gewartet,die Telefongespräche, Musik und Videoinhalte in Stereoqualität sowohlvon iPhone- als auch von Android-Geräten übertragen kann", erklärtThomas Lang, Senior Vice President Marketing bei Phonak. "Wir sindstolz darauf, heute bekanntzugeben, dass das Warten ein Ende hat. DieMarvel Technologie bietet Hörgeräteträgern eine Anbindung anMilliarden von bluetoothfähigen Geräten, sodass Nutzer sich keineGedanken mehr machen müssen, ob ihre Hörgeräte mit ihren Telefonenoder anderen elektronischen Geräten kompatibel sind."Die nächste Generation der Lithium-Ionen-Akku-TechnologieDie Hörgeräte-Batterien nicht mehr austauschen zu müssen: Das istnicht nur für Menschen ein großer Vorteil, denen das Handling derwinzigen Batterien Probleme bereitet. Tatsächlich werdenwiederaufladbare Hörgeräte oft als die Geräte gesehen, diepotenzielle Erstträger am ehesten ansprechen(5). 2016 brachte Phonakdie weltweit ersten Hörgeräte mit Lithium-Ionen-Akku-Technologie aufden Markt und setzte so neue Maßstäbe in puncto Effizienz undFunktionalität.Mit den Marvel Hörgeräten können sich Hörgeräteträger auf einenganzen Tag Hörgenuss freuen - ohne zwischendurch laden zu müssen.Optional schalten sich die Audéo M Hörgeräte mitLithium-Ionen-Akku-Technologie automatisch ein, wenn sie aus derLadestation entnommen werden. Integrierte LED-Kontrollleuchten unddas neue Mini Charger Case sorgen für noch mehr Komfort.Neue Smart-Apps und digitale ServicesMit den Marvel Hörgeräten wird eine Reihe praktischer Smart-Appseingeführt. Mit der myPhonak App können Nutzer ihre Hörgeräte perVideoanruf in Echtzeit anpassen lassen - immer und überall, einfachper vorab abgestimmten Termin mit dem Hörakustiker. Darüber hinauskönnen Hörgeräteträger ihr Hörerlebnis in unterschiedlichenUmgebungen bewerten und das Feedback direkt an ihren Hörakustikersenden. Die myCall-to-Text App bietet eine Live-Transkription vonTelefonanrufen in über 80 Sprachen. Diese Lösung ist ideal fürgeräuschvolle Umgebungen oder für Menschen, die sich zusätzlichvisuelle Unterstützung für Telefonate wünschen.Das neue Audéo M ist ab Ende November 2018 erhältlich. Die neuenHörgeräte sind zudem mit RogerDirect(TM) ausgestattet und könnenkünftig Signale von Roger(TM)-Mikrofonen direkt empfangen, ohne dassein separater Empfänger benötigt wird. Das Ergebnis: ein besseresVerstehen in geräuschvoller Umgebung und über Distanz. DieRogerDirect Funktionalität wird ab Herbst 2019 verfügbar sein.1 Legarth, S., Latzel, M. & Rodrigues, T. (2018). Medienstreaming:Die von Hörgeräteträgern bevorzugte Klangqualität, Phonak Field StudyNews, Quelle: www.phonakpro.com/evidence2 Field Study News über Phonak StereoZoom, in Vorbereitung, verfügbarab Ende 2018 auf www.phonakpro.com/evidence3 Winneke, A., Latzel, M., & Appleton-Huber, J. (2018). GeringereHör- und Gedächtnisanstrengung in geräuschvollen Umgebungen mitStereoZoom. Phonak Field Study News, Quelle:www.phonakpro.com/evidence4 Global mobile landscape 2016, eMarketer, November 20165 MarkeTrak 2015, nur Nichtnutzer befragt (n=2099) -Mehrfachantworten erlaubtAlle verwendeten Produktnamen und eingetragenen Warenzeichen sindEigentum ihrer Inhaber.Über PhonakMit Hauptsitz bei Zürich, Schweiz, wurde Phonak, Mitglied derSonova Gruppe, 1947 mit viel Leidenschaft und Begeisterung fürHörtechnologie gegründet. Auch 70 Jahre später ist dies weiter dietreibende Kraft. Als führender Anbieter verfügt Phonak über dasbreiteste Produktportfolio von lebensverändernden Hörlösungen. Überkindgerechte Lösungen bis hin zur Versorgung von hochgradigemHörverlust helfen wir Menschen dabei, sich sozial und emotional freizu entfalten. Wir sind überzeugt, dass wir so die Lebensqualitätverbessern können und eine Welt schaffen, in der jeder aktiv am Lebenteilnehmen kann: Life is on.Bei Phonak sind wir der Überzeugung, dass gutes Hören eineVoraussetzung dafür ist, das Leben in vollen Zügen genießen zukönnen. Seit mehr als 70 Jahren verfolgen wir unser Ziel, derEntwicklung wegweisender Hörlösungen. Wir verbessern dieLebensqualität von Menschen, damit sie sich sozial und emotional freientfalten können. Life is on.Pressekontakt:Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.phonak.de, www.phonakpro.de oder kontaktieren Sie:Phonak Jan-Christian FrossE-Mail: jan.fross@phonak.comTel: +49 711 510 70 335Original-Content von: Phonak AG, übermittelt durch news aktuell