Phoenix Venture Partners meldet erfolgreichen Ausstieg des Portfoliounternehmens Vixar Inc.

San Mateo, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Phoenix Venture PartnersLLC (PVP) gab bekannt, dass die Übernahme eines seinerPortfoliounternehmen, Vixar Inc., durch OSRAM am 2. Juli 2018abgeschlossen wurde. Mit Standort in Plymouth, Minnesota, wurde VixarInc. von Dr. Mary Hibbs-Brenner und Dr. Klein Johnson gegründet, dieals Branchenpioniere auf dem Gebiet des Vertical Cavity SurfaceEmitting Laser (VCSEL) gelten und VCSEL gegen Ende der 1990er Jahreauf den Datenkommunikationsmarkt brachten. 2005 gründeten sie VixarInc., um VCSEL-Chips und Angebotspakete für eine Vielzahlstandardmäßiger sowie kundenspezifischer Sensor-Applikationen zuentwickeln. Mit einer starken Ausrichtung auf hochmodernenApplikationen für einen branchenführenden Kundenstamm konnten VixarsUmsätze während der vergangenen Jahre ein rasches Wachstum verbuchen.Das Unternehmen war sowohl auf geschäftlicher Ebene als auch in Bezugauf Nettoerträge profitabel. Vixar wird OSRAMs Ressourcen alsBranchenführer auf wirksame Weise nutzen, um den Konzern so einenSchritt weiterzubringen und das Unternehmensangebot anleistungsstarken VCSELs zu erweitern. Ca. 20 Vixar-Mitarbeiterwerden infolge der Übernahme zu OSRAM übertreten."PVP war ein idealer Partner, da wir fest von dem auf einerstrategischen Partnerschaft basierten Investmentansatz desUnternehmens überzeugt waren. John Chens und Frank Levinsonsweitreichende unternehmerische sowie technische Expertise waren fürVixars Wandel von einem sich in der Entwicklung befindlichen zu einemauf Produktabsatz fokussierten Unternehmen unbedingt erforderlich.John und Frank haben uns nicht nur dazu ermutigt, die Vermarktungzügiger voranzutreiben, sondern konnten gleichzeitig solideLeitlinien und ausdauernde Unterstützung für die unvermeidlichenHerausforderungen bereitstellen, denen sich Start-Ups gegenübersehen.Avinash Kants Erfahrungswerte und Netzwerke als Wall Street-Analystwaren in Bezug auf die Erstellung und Ausübung eines erfolgreichenAusstiegplans äußerst wertvoll", erklärte Dr. Mary Hibbs-Brenner, CEOund Mitgründerin von Vixar.Dr. John T. Chen, Managing General Partner von PVP undVorstandsmitglied von Vixar bemerkte in Bezug auf Vixars Ausstieg:"Wir haben in Vixar investiert, weil wir an das Geschäftsmodell desUnternehmens glaubten und das Potenzial seiner VCSEL-Technologieerkannten, durch die völlig neue Märkte entstehen können. Mary unddas Team haben hervorragende Arbeit geleistet, und Vixar zu einembranchenführenden VCSEL-Unternehmen heranwachsen lassen. Wirbetrachten Vixars Ausstieg als erfolgreich, da er mit einerbedeutenden Kapitalrendite für die Investoren unseres ersten Fondseinherging, was als nachdrückliche Bestätigung von PVPsInvestementstrategie zu sehen ist."Informationen zu Vixar Inc.Vixar Inc. mit Sitz in Plymouth, Minnesota, ist ein umsatzstarkerAnbieter von Vertical Cavity Surface Emitting Laser(VCSEL)-Vorrichtungen sowie von Baugruppen für rotes und nahes IR.Das Unternehmen wurde 2005 von einem Team mit zwei JahrzehntenErfahrung auf dem Gebiet der VCSEL-Entwicklung und -vermarktunggegründet. Die Firma verfügt über ein Portfolio an standardmäßigenChips und Angebotspaketen und ist darüber hinaus dazu in der Lage,Produkte entsprechend der Wellenlänge undFormwerkzeugskonfigurationen anzupassen oder alternativeAngebotspakete zu erstellen.Informationen zu OSRAMOSRAM, mit Sitz in München, ist ein weltweit führendesHigh-Tech-Unternehmen, das auf eine Geschichte von über 110 Jahrenzurückblickt. Das Unternehmen konzentriert sich auf Technologien aufHalbleiterbasis und bietet Produkte an, die in äußerst vielfältigenAnwendungsbereichen zum Einsatz kommen. Diese reichen von VirtualReality bis hin zu autonomen Fahren, von Smart Phones bis hin zuintelligenten und vernetzten Lichtlösungen in Gebäuden und Städten.OSRAM macht Gebrauch von den endlosen Möglichkeiten des Lichts, umdie Lebensqualität von Individuen und Gemeinden zu optimieren. OSRAMsInnovationen verhelfen Menschen auf der ganzen Welt nicht nur zueinem klareren Sichtvermögen, sondern auch dazu, besserkommunizieren, reisen, arbeiten und leben zu können. OSRAM verfügtezum Geschäftsjahresende 2017 (30. September) über ca. 26.400Mitarbeiter weltweit und konnte einen Umsatz von über 4,1 MilliardenEuro erzielen. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt undMünchen notiert (ISIN: DE000LED4000; WKN: LED400; Börsenkürzel: OSR).Zusätzliche Informationen sind unter www.osram.com erhältlich.Informationen zu Phoenix Venture Partners LLCPhoenix Venture Partners LLC ist eine führendeRisikokapitalgesellschaft, die in Unternehmer investiert undPartnerschaften eingeht, um bahnbrechende Advanced Materials (etwa:neue Materialien) und gerätetechnische Innovationen zu vermarkten.Das PVP-Team verfügt über eine unvergleichliche Erfolgsbilanz inBezug auf die Gründung, den Aufbau und das Investieren inerfolgreiche Start-Ups, die auf Advanced Materials basieren. Dieserstreckt sich über die verschiedensten industriellenAnwendungsbereiche. Momentan verwaltet das Team ein Portfolio von 13Unternehmen über zwei Fonds verteilt. Die Gesellschaft verfolgt eineflexible Investitionstrategie, die Unternehmer bei der Handhabung vonKunden- und Zuliefererpartnerschaften sowie bei derGeschäftsentwicklung hilfreich zur Seite steht und sowohlstrategische als auch operative Unterstützung bietet. PVP arbeiteteng mit einer ausgwählten Anzahl an zukunftsorientierten globalenUnternehmen zusammen, die auf dem Gebiet der Geschäftsentwicklungaktiv sind und offene Innovationen anstreben. PVP hat seinen Sitz inSilicon Valley und verfügt über ein Satellitenbüro in Seattle,Washington. Pressekontakt:Jennifer WangCFOjennifer@phoenix-vp.com