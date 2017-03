Phoenix Venture Partners LLC schafft zweiten Fond, PVP II LP

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

San Mateo, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Phoenix Venture PartnersLLC (PVP) gab heute bekannt, dass sie ihren neuenFlaggschiff-Risikokapitalfond unter der Bezeichnung PVP II LPoffiziell abgeschlossen haben. Die Kommanditisten des Fonds bestehenaus renommierten Finanzinstitutionen, Family Offices und führendenmultinationalen Gesellschaften (strategische Investoren). Zu denstrategischen Investoren von PVP II LP gehört das Who is who dermarktführenden Unternehmen in ihren jeweiligen Branchen, unteranderem Pfizer Inc., 3M, Corning Incorporated (NYSE:GLW), EastmanChemical Company (NYSE:EMN), Solvay Group S.A., Showa Denko K. K.(TSE:4004) und W. L. Gore & Associates.Als die führende Firma für Kapitalbeteiligungen mit Schwerpunktauf Hochleistungswerkstoffe ist PVP weltweit bei Entrepreneuren undUnternehmen bekannt. PVP schmiedet starke Partnerschaften mit seinenstrategischen Investoren und arbeitet eng mit ihnen zusammen, umattraktive Marktchancen zu ermitteln.Auf Basis der nachgewiesenen Erfolgsbilanz der Partner von PVPwird man den Schwerpunkt bei PVP II LP exklusiv auf Investments inStart-ups legen, die bahnbrechende Innovationen im BereichHochleistungswerkstoffe entwickeln. Wie beim vorherigen Fond PVP I LPwird PVP mit einer begrenzten Zahl von führenden Unternehmen anverschiedenen Punkten innerhalb der Wertschöpfungskette, ausunterschiedlichen Geografien und Branchen kooperieren, umindustrielle Verwertungsmöglichkeiten zu erschließen und um diebesten, am Markt verfügbaren Start-up-Technologien zu prüfen. DiePartner von PVP arbeiten ebenfalls eng mit den Entrepreneurenzusammen und bauen auf diese Weise deren Erfahrung in ihremFachgebiet als erfolgreiche Erfinder, Gründer, Start-up-Betreiber undals Führungskräfte weiter aus.Dr. John T. Chen, Managing General Partner von PVP, kommentierte:"Wir freuen uns über die kontinuierliche Unterstützung, die wir vonunserer bestehenden LPs erhalten, und über das starke Interesse vonneuen Investoren an PVP II LP. Der Fond ist erfolgreich gestartet undes wurden bereits mehrere neue Investments durchgeführt."Dr. Zachariah Jonasson, Managing General Partner von PVP, fügtehinzu: "Wir sind gespannt darauf, sowohl mit den innovativstenmultinationalen Unternehmen als auch mit den Entrepreneuren globalzusammenzuarbeiten."Über Phoenix Venture Partners LLCPhoenix Venture Partners LLC ist eine führende Firma fürKapitalbeteiligung, die Investments und Partnerschaften mitEntrepreneuren vereinbart, um bahnbrechende Innovationen beiHochleistungswerkstoffen zu kommerzialisieren. Das Team von PVP kanneine beispiellose Erfolgsbilanz im Hinblick auf Gründung, Aufbau undInvestment in erfolgreiche Start-ups für Hochleistungswerkstoffe übervielfältige industrielle Einsatzgebiete vorweisen. DieInvestmentstrategie der Firma ist flexibel und basiert darauf, denEntrepreneuren Unterstützung beim Aufbau von Partnerschaften mitKunden und Lieferkette, bei der Geschäftsentwicklung sowiestrategische und operative Unterstützung bereitzustellen. PVParbeitet mit einer ausgewählten Gruppe fortschrittlicher globalerUnternehmen zur Geschäftsentwicklung und Erschließung von offenenInnovationen zusammen. Der Firmensitz von PVP befindet sich imSilicon Valley und eine Büroniederlassung ist in Seattle, Washington,angesiedelt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Websiteunter www.phoenix-vp.com.