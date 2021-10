Phoenix Tower International unterzeichnet Exklusivitätsvereinbarung mit Outremer Telecom über den Besitz und Betrieb von Turmstandorten in den Französischen Antillen

Weitere Suchergebnisse zu "Tower":

Boca Raton, Florida (ots/PRNewswire) -Phoenix Tower International ("Phoenix") und Outremer Telecom gaben heute bekannt, dass sie eine Exklusivitätsvereinbarung über den Erwerb von 203 Funktürmen durch Phoenix abgeschlossen haben, zusammen mit neu errichteten Funktürmen über einen Zeitraum von 10 Jahren auf den Inseln der französischen Antillen durch ein Build-to-Suit-Programm. Die vorgenannte Transaktion würde die Führungsposition von Phoenix als größter Anbieter von Tower-Infrastruktur auf dem Markt mit über 437 Türmen ausbauen und festigen und die Präsenz in Europa und der Karibik vergrößern. Die Transaktion unterliegt den für diese Art von Transaktion üblichen aufschiebenden Bedingungen. Es würde dazu führen, dass Phoenix und Outremer Telecom eine langfristige Partnerschaft eingehen, in deren Rahmen Outremer Telecom die Standorte für mindestens zwanzig Jahre nutzen würde."Mit dieser Transaktion würde PTI seine Präsenz in den europäischen Gebieten und seine disziplinierte Investitionsstrategie weiter ausbauen. Die verstärkte Präsenz von PTI, einem neutralen und unabhängigen Betreiber von Sendemasten, in der Region würde allen Mobilfunkbetreibern die Ausweitung der Netzabdeckung erleichtern und letztlich die Konnektivität für die Bevölkerung der Französischen Antillen verbessern. PTI ist stolz darauf, mit Mobilfunknetzbetreibern auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, und freut sich, mit der Altice Group fortgeschrittene Gespräche über diese Transaktion aufgenommen zu haben", erklärte Dagan Kasavana, Chief Executive Officer von Phoenix Tower International."Ich bin begeistert von der Aussicht, eine neue Turmpartnerschaft in den Französischen Antillen aufzubauen. Phoenix Tower International wäre ein langfristiger Partner von höchster Qualität, der unsere Vision teilt, in führende Infrastruktur zu investieren", erklärte Mathieu Cocq, Chief Executive Officer von Outremer Telecom.Informationen zu Phoenix Tower InternationalPhoenix besitzt und betreibt über seine Tochtergesellschaften mehr als 14.000 Sendemasten, 986 km Glasfaserkabel und mehr als 80.000 andere Mobilfunkinfrastrukturen und zugehörige Standorte in ganz Europa, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika und der Karibik.Phoenix wurde 2013 mit dem Ziel gegründet, ein führender Standortanbieter für Mobilfunkbetreiber in ganz Amerika in wachstumsstarken Märkten zu sein. Zu den Investoren von Phoenix gehören Fonds, die von Blackstone Tactical Opportunities und John Hancock verwaltet werden, sowie verschiedene Mitglieder des Managementteams. Weitere Informationen finden Sie unter www.phoenixintnl.com.Choate Hall & Stewart und Dentons waren als Rechtsberater für PTI tätig.Informationen zu Outremer TelecomOutremer Telecom bietet integrierte Festnetz-, Mobilfunk- und Internetzugangsdienste für Privat- und Geschäftskunden in Martinique, Guadeloupe und Französisch-Guayana.Die 1986 unter dem Namen Infotel gegründete Gruppe wurde im Jahr 2000 in ihren heutigen Namen umbenannt. Die Gruppe wurde 2007 an der Pariser Börse notiert. Die Altice-Gruppe erwarb Outremer Telecom im Jahr 2013. Nach der Übernahme von SFR durch Altice firmiert Outremer Telecom nun unter der Marke SFR.Pressekontakt:Abby Savoie9732897418asavoie@phoenixintnl.comOriginal-Content von: Phoenix Tower International, übermittelt durch news aktuell