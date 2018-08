Phoenix Tower International schließt Vertrag über den Kauf von 1.049 Telekommunikationsanlagen in der Dominikanischen Republik

Weitere Suchergebnisse zu "Tower":

Boca Raton, Florida (ots/PRNewswire) - Phoenix Tower International("PTI") gibt bekannt, dass es eine Vereinbarung mit AlticeDominicana, einer Tochtergesellschaft von Altice Europe N.V.(Euronext ATC, ATCB) ("Altice Europe"), über die komplette Übernahmedes Funkmast-Anbieters Teletorres del Caribe getroffen hat. Darinenthalten sind 1.049 Funkmastanlagen für die Drahtloskommunikation imWert von 170 Millionen US-Dollar. Mit diesem jüngstenGeschäftsabschluss wir die Präsenz von PTI in dem Land auf über 1.600Standorte ausgedehnt, was die Position von PTI als führenderBetreiber von Funkmasten in der Karibik weiter stärkt. Über dieBedingungen der Transaktion haben die beiden Parteien Stillschweigenvereinbart.In Verbindung mit der vereinbarten Transaktion wird AlticeDominicana gemeinsam mit PTI einen Rahmenvertrag mit 20 JahrenLaufzeit schließen, in dem der Rahmen für die Partnerschaft zwischenden beiden Unternehmen klar festgelegt ist. PTI verpflichtet sichdazu, Altice Dominicana beim Weiterbetrieb seiner Netze zuunterstützen."PTI ist in der Dominikanischen Republik über das Anmieten und dieNeuerrichtung von Funkmasten, zusätzlich zu den bereits bestehendenAnlagen, erheblich gewachsen, und es hat das beste Arbeitsteam, dassich denken lässt, vor Ort in Santo Domingo", sagte Dagan Kasavana,Chief Executive Officer von Phoenix Tower International. Und weitersagte er: "Dank einer florierenden Wirtschaft und einem wachsendenTelekommunikationssektor stellt die Dominikanischen Republik einenfantastischen Markt dar, wo man einfach Geschäfte machen muss. Wirsind schon unglaublich gespannt darauf, unsere Partnerschaft mitAltice mithilfe dieses Funkmasten-Geschäfts auszubauen und unserenWachstumskurs in der Karibik und in Lateinamerika fortzusetzen."Es wird erwartet, dass die Transaktion im Verlauf des 3. Quartals2018 abgeschlossen werden kann, wobei dies unter dem Vorbehalt derWirksamkeit der Abspaltung steht und den branchenüblichen Bedingungenfür Geschäftsabschlüsse unterliegt.BNP Paribas und Goldman Sachs fungierten als Finanzberater fürAltice Europe. Franklin und OMG waren als Rechtsberater für AlticeEurope tätig.Choate, Hall & Stewart LLP und OGC Abogados berieten Phoenix TowerInternational in Rechtsfragen. Scotiabank war Finanzberater vonPhoenix Tower International.Informationen zu Phoenix Tower International:Phoenix Tower International ("PTI") besitzt und betreibt in CostaRica, Panama, El Salvador, der Dominikanischen Republik, denfranzösischen Antillen, Kolumbien, Peru, Mexiko und in denVereinigten Staaten, einschließlich Puerto Rico und denamerikanischen Jungferninseln, über 5.000 Funkmasten, Glasfaserkabelmit einer Gesamtlänge von 974 km und andereInfrastruktureinrichtungen für den Mobilfunk und damit verbundeneStandorte.PTI, das seinen Hauptsitz in Boca Raton in Florida hat, wurde 2013mit dem Ziel gegründet, ein führender Standortanbieter fürMobilfunkbetreiber in wachstumsstarken Märkten in Nord- undSüdamerika zu sein. Zu den Investoren von PTI gehören u. a. Fonds,die von Blackstone Tactical Opportunities und John Hancock verwaltetwerden, sowie verschiedene Mitglieder des Managementteams. WeitereInformationen erhalten Sie unter www.phoenixintnl.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/724066/PTI_logoV_rgb.jpgPressekontakt:Wenden Sie sich bitte an Phoenix Tower International CatharineDrettmann: +1 561 227 9649 / cdrettmann@phoenixintnl.comOriginal-Content von: Phoenix Tower International, übermittelt durch news aktuell