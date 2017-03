Hamburg (ots) - Genau ein Jahr nach dem Flüchtlingsdeal zwischenBundeskanzlerin Angela Merkel und dem türkischen Präsidenten RecepTayyip Erdogan strahlt Phoenix am 6. März einen Themenabend dazu aus.Den Auftakt bildet die 45-minütige Reportage "TürkischeBefindlichkeiten? Zwischen Visafreiheit und Flüchtlingsdeal" vonBoris Barschow.Im kress.de-Interview schildert der Fernsehjournalist auch seineEindrücke vom Kontakt mit Medienmachern in der Türkei: "Vor Ort sindwir überhaupt nicht auf kritische Journalisten gestoßen. Wir wurdendurch das Staatsfernsehen geführt, und uns wurde die Moderatorinvorgestellt, die in jener Nacht gezwungen wurde, die Erklärung derPutschisten zu verlesen. In anderthalb Stunden wurde uns dargelegt,wie schrecklich das alles war. Als ein Kollege nach derPressefreiheit fragte, ist - sagen wir mal so - man unserer Gruppesehr nahegetreten. Die Botschaft lautete, bevor wir eine solche Fragestellten, sollten wir erst einmal unser Beileid bekunden. Es hatteauch schon ein Geschmäckle, wie die Moderatorin sagte, dass dastürkische Volk "wie eine Hand" den Putsch zurückgeschlagen habe.Selbst wenn man Teil einer Sache wird, sollte man sich doch nicht somit ihr gemein machen."Mehr auf kress.de, dem Mediendienst: http://nsrm.de/-/433Pressekontakt:Bülend ÜrükChefredakteurTwitter: www.twitter.com/buelendchefredaktion@newsroom.dewww.kress.deOriginal-Content von: kress.de, übermittelt durch news aktuell