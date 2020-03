Phoenix Media Investment: Ist jetzt alles möglich?

Für die Aktie Phoenix Media Investment aus dem Segment "Telekommunikationsdienste" wird an der heimatlichen Börse Hong Kong am 21.03.2020, 00:43 Uhr, ein Kurs von 0.4 HKD geführt.

Unsere Analysten haben Phoenix Media Investment nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Derzeit schüttet Phoenix Media Investment nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche . Der Unterschied beträgt 0,25 Prozentpunkte (2,56 % gegenüber 2,82 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Bei Phoenix Media Investment konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Phoenix Media Investment in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Phoenix Media Investment für diese Stufe daher ein "Hold".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Phoenix Media Investment beträgt das aktuelle KGV 38,78. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "" haben im Durchschnitt ein KGV von 32,38. Phoenix Media Investment ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.