Phoenix Mecano: Umsatzverbesserungen in allen Sparten!

Umsatzverbesserungen in allen 3 Sparten und eine überproportionale Steigerung des operativen Ergebnisses prägten 2016 das Geschäft von PM. Trotz anspruchsvoller Marktbedingungen stieg der Umsatz um 4,2% auf rund 583 Mio €. Der Umsatz in Europa konnte um 2,7% gesteigert werden, wobei die Entwicklung in den einzelnen Märkten unterschiedlich verlief. Die asiatischen Märkte verzeichneten eine Zunahme um 15,5%, vor allem in China, Indien und Südkorea.

Organisch erhöhte sich der Umsatz um 0,3%

In Nord- und Südamerika ging der Umsatz um 9,6% zurück. Das teilweise schwierige konjunkturelle Umfeld in einzelnen europäischen Märkten und im amerikanischen Energiesektor dämpfte das Umsatzwachstum in der Sparte Gehäusetechnik. Dieses betrug 0,6% und wurde vor allem in Asien erzielt. Organisch am stärksten gewachsen ist die größte Sparte Mechanische Komponenten.

Nach einer Erhöhung um 16,7% im Vorjahr konnte der Umsatz 2016 um weitere 4,6% gesteigert werden. Ursächlich dafür war die dynamische Umsatzentwicklung im Bereich der Antriebstechnik für elektromotorisch verstellbare Komfort- und Liegemöbel in China. Eine akquisitionsbedingte Umsatzsteigerung von 8,6% erzielte die Sparte ELCOM/EMS. Organisch erhöhte sich der Umsatz um 0,3%. 2016 akquirierte PM die Ismet Gruppe, die mit ihren Transformatoren und Drosseln im europäischen Markt gut positioniert ist und hervorragend in die Sparte ELCOM/EMS passt.

