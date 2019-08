Phoenix Mecano: Damit hat das Unternehmen nicht gerechnet

Per 11.08.2019, 02:00 Uhr wird für die Aktie Phoenix Mecano am Heimatmarkt SIX Swiss Ex der Kurs von 448.5 CHF angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Phoenix Mecano einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Phoenix Mecano jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Phoenix Mecano schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,85 % und somit 1,79 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,06 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Phoenix Mecano mit einer Rendite von -30,22 Prozent mehr als 35 Prozent darunter. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,97 Prozent. Auch hier liegt Phoenix Mecano mit 36,19 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,29 ist die Aktie von Phoenix Mecano auf Basis der heutigen Notierungen 54 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (28,94) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".